«Т-Банк» запускает обновленную программу научной магистратуры в МФТИ

«Т-Банк» перезапускает программу научной магистратуры в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Обновленная программа теперь сфокусирована на исследовательской работе в области искусственного интеллекта и компьютерных наук. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Ключевая задача магистратуры МФТИ при поддержке «Т-Банка»— предоставление студентам, желающим решать серьезные индустриальные задачи через научные методы, возможности развития научно-исследовательской карьеры. Она подойдет учащимся с сильной технической базой, которые хотят строить карьеру в науке.

«Т-Банк» сотрудничает с МФТИ с 2018 г., когда была открыта индустриальная практикоориентированная магистратура по трем направлениям: backend-разработка (на Scala), аналитика и ML (машинное обучение). В процессе учебы студенты устраивались на работу в продуктовые команды «Т-Банка» и писали диплом, на основе рабочих задач. После появления индустриальной магистратуры «Т-Банком» была открыта студенческая научная лаборатория на базе вуза, а в 2023 г. появился профильный бакалавриат. Сейчас компания реализует образовательные программы бакалавриата, финансирует лабораторию, дает актуальные бизнес-задачи, участвует в мероприятиях вуза, а с этого года взамен индустриальной стартовала обновленная научная магистратура.

Программа магистратуры длится два года и включает в себя академические занятия с базовыми дисциплинами от университета и профильными курсами, которые ведут практикующие эксперты, в числе которых руководители направлений «Т-Банка», академики РАН, лауреаты международных научных премий. Обучаться в магистратуре МФТИ при поддержке «Т-Банка» можно по двум направлениям — искусственный интеллект (ИИ) и компьютерные науки (Computer Science).

Направление ИИ предполагает углубленное изучение таких тем из области искусственного интеллекта, как: Deep Learning (DL, — глубокое обучение); основы статистики; CV (Computer Vision, — компьютерное зрение); Advanced Deep Learning (продвинутое глубокое обучение); RecSys (Recommender Systems, — рекомендательные системы); ML System Design (проектирование систем машинного обучения); NLP (Natural Language Processing, — обработка естественного языка).

Направление Computer Science включает в себя темы из области искусственного интеллекта, связанные с анализом изображений и видео, среди которых: основы разработки; базы данных: продвинутые алгоритмы; промышленная разработка; компьютерные сети; SRE (Site Reliability Engineering, — (проектирование надежности высоконагруженных сервисов); System Design (проектирование систем); и др.

Лекции и семинары магистерской программы проходят на базе МФТИ и в штаб-квартире «Т-Банка» в Москве. Кроме того, предусмотрена возможность онлайн-подключения — для работающих студентов.

Теория на программе магистратуры совмещена с работой в исследовательской лаборатории T-Lab «Т-Банка» в МФТИ. Магистранты с первого дня обучения официально становятся сотрудниками лаборатории и получают зарплату от университета. Студентам предстоит работать над реальными задачами, которые стоят перед мировыми компаниями, на основе данных от «Т-Банка». Научные наработки учащихся могут стать основой публикаций и докладов на известных мировых конференциях, таких как ICML, ACL и ICIP, на которых регулярно представлены исследования сотрудников «Т-Банка».

По окончанию научной магистратуры при поддержке «Т-Банка», студенты получат диплом МФТИ, рекомендации от экспертов «Т-Банка», которые помогут при поступлении в аспирантуру, а также возможность попасть в команду «Т-Банка». Лучшие студенты будут приглашены на собеседования в R&D или ИИ-центр «Т-Банка» для продолжения исследовательской карьеры в технологической компании во время обучения или по окончании магистратуры.

Для поступления в магистратуру студентам необходимо пройти отбор на кафедру при поддержке «Т-Банка» и поступить в МФТИ — процесс подачи документов и сдачи экзаменов проходит параллельно. Сроки и условия поступления можно найти на сайте кафедры «Т-Банка» и МФТИ.

Игорь Маслов, директор разработки базовых технологий и инженерных практик, вице-президент «Т-Банка»: «Для всей группы «Т-Технологии», частью которой является «Т-Банк», развитие и популяризация науки является приоритетом. Поддерживая вузы, создавая с ними совместные проекты, лаборатории и запуская образовательные программы и курсы, мы стремимся внести свой вклад в подготовку квалифицированных и востребованных ИТ-специалистов, в их развитие не только по карьерному, но и по научному треку. Обновленная программа магистратуры МФТИ при поддержке «Т-Банка» ориентирована на глубокие научные исследования. Ее цель — создать благоприятные условия для тех студентов, которые хотят связать с наукой свою жизнь, мечтает о карьере в этой области. Мы уверены, что, инвестируя в науку и готовя профессиональных исследователей, мы инвестируем в будущее всей отрасли, а также укрепляем позиции нашей страны как лидера в сфере информационных технологий».