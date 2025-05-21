Энергобанк ускорил клиентские процессы и снизил затраты благодаря Directum RX

Энергобанк перевел в электронный вид договорную работу и делопроизводство на базе платформы Directum RX.

Средняя длительность рабочих процессов, расходы на бумагу и печать сократились на 20%. Как следствие, ускорились и процессы для клиентов банка. Над внедрением Directum RX работала компания «МайТэк», партнер Directum.

Цифровизация охватила головной офис и 10 филиалов банка в ПФО. В системе работают 300 сотрудников, в электронный вид переведено 40 регламентов, 121 вид документа и 50 категорий договоров.

После внедрения Directum RX в Энергобанке: работает система, адаптированная под особенности регионов, настроена работа со входящими и исходящими документами; разработаны уникальные бизнес-процессы и виды документов по специфике банковской сферы: заключение о рисках, паспорт продукта, служебная записка на списание безнадежной задолженности, кредитные распоряжения, тариф РКО; появились виджеты, инструменты контроля исполнения поручений, регламенты адаптированы под внутренние требования; визуализированы электронные подписи в формате штампа для многих видов документов; автоматизированы запросы на закупку. Появилась возможность отслеживать этапы закупки оборудования от старта и до получения на руки; добавлены роли для регламентов внутреннего документопотока. При формировании заключения о рисках автоматически назначаются ответственные.