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«Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра ​

​«Контур.Банк» получил статус аккредитованного удостоверяющего центра. Решение приняла специальная правительственная комиссия. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь в рамках одного сквозного сценария клиенты «Контур.Банка» могут не только получать банковские услуги, а также проверять документы, удостоверять личность, выпускать сертификаты квалифицированных электронных подписей и пользоваться финансовыми сервисами в электронном виде.

Денис Бабушкин, председатель правления «Контур.Банка»: «"Контур.Банк" имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Получение статуса аккредитованного УЦ — новый этап развития для него и еще один шаг в сторону экосистемы для бизнеса всего "Контура"».

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Требования к аккредитации удостоверяющих центров всегда были высокими. "Контур.Банк" подтвердил, что полностью соответствует им. А статус аккредитованного УЦ в сочетании со строгими стандартами работы банка обеспечат клиентам высокое качество услуг при получении сертификатов КЭП».

Все удостоверяющие центры «Контура» имеют статус аккредитованных и обеспечивают принцип единого окна для клиентов, независимо от того, какой услугой или продуктом они пользуются. Так УЦ АО «ПФ «СКБ Контур» и ООО «Сертум-Про» получили аккредитацию в 2024 г. и беспрерывно подтверждают право выдавать сертификаты электронной подписи на протяжении 13 лет.

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