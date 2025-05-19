Сбербанк поможет грузоперевозчикам повысить загрузку транспорта

Новый сервис «Поиск грузов» призван кардинально повысить эффективность работы грузоперевозчиков, минимизируя холостые пробеги и увеличивая загрузку транспорта благодаря быстрому и удобному поиску попутных грузов через каналы банка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис интегрирован в комплексное отраслевое решение банка для грузоперевозчиков и предоставляет клиентам прямой доступ к широкой базе актуальных предложений по перевозке грузов с логистической платформы «Монополия». Благодаря этому партнерству, предприниматели могут находить подходящие грузы для обратных или попутных рейсов всего за несколько минут, оптимизируя использование своего автопарка.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Мы видим большой потенциал в цифровизации логистических процессов и стремимся предоставить нашим клиентам-грузоперевозчикам максимально эффективные инструменты для развития их бизнеса. Сервис «Поиск грузов», созданный в партнерстве с «Монополией» – это важный шаг в этом направлении. Он не просто помогает найти груз, он повышает операционную эффективность, снижает издержки и напрямую влияет на прибыльность, делая бизнес наших клиентов более устойчивым и конкурентоспособным. Мы интегрировали логистическую функциональность в привычную банковскую среду, делая процесс поиска грузов максимально удобным и быстрым. Решение уже доступно 500 тыс. российских предпринимателей в сфере грузоперевозок, причем бесплатно».

Помимо декстоп-версии сервис также доступен и в мобильном приложении.