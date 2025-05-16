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Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» смогут авторизоваться в личном кабинете со «Сбер ID»

«Аэрофлот» запустил новый способ авторизации в личном кабинете программы лояльности «Аэрофлот Бонус» — с помощью «Сбер ID». Сервис позволяет действующим участникам программы входить в кабинет без ввода логина и пароля — по номеру телефона и SMS.

Весь функционал кабинета — бронирование билетов, оформление услуг и управление счетом «Аэрофлот Бонус» — становится проще и удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Использовать «Сбер ID» для входа в личный кабинет могут все, быть клиентом Сбербанка необязательно.

Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот»: «В процессе постоянного совершенствования клиентского пути «Аэрофлот» уделяет особое внимание развитию цифровых сервисов авиакомпании, учитывая пожелания участников программы «Аэрофлот Бонус». Авторизация с использованием «Сбер ID» позволит значительно расширить возможности доступа к программе лояльности».

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Аэрофлот — наш давний стратегический партнер, сотрудничество с которым мы постоянно развиваем. Наша совместная цель, чтобы нашим общим клиентам стало еще удобнее путешествовать с «Аэрофлотом», лидером индустрии. Новый сервис позволит сделать взаимодействие клиентов с авиакомпанией еще легче».

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