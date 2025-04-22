Webbankir: Жители Перми запрашивают самые скромные суммы займов в МФО

Средняя сумма запроса на заем у жителей региона оказалась минимальной в России Жители Перми запрашивают в МФО самые скромные суммы займов. Средняя сумма запроса на заем «до зарплаты» в городе составила 12,66 тыс. руб. Наибольшие запросы по размеру займа в МФО отмечены в таких городах как Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители Webbankir по результатам анализа более 50 тыс. займов, выданных в январе-марте 2025 г.

Средняя сумма займа, которую запрашивают жители крупных городов в МФО, достигла 13,3 тыс. руб., в то время как реальная сумма выдач составила в среднем 11,64 тыс. руб.

Самые крупные суммы займов «до зарплаты» россияне запрашивают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге, наименьшие — в Перми, Омске и Воронеже. В среднем москвичи просили «до зарплаты» 13,97 тыс. руб. В тоже время Северная столица уступила Краснодару, где средняя сумма в заявке на заем вплотную приблизилась к московской и составила 13 966 руб. Петербуржцы хотели бы получить 13,65 тыс. руб.

Напротив, наименьшие запрашиваемые суммы займов были отмечены в Перми (12,66 тыс. руб.), Омске (12,72 тыс. руб.) и Воронеже (12,96 тыс. руб.).

Во всех этих городах с наибольшей средней суммой запроса на заем среди клиентов МФО больше всего предпринимателей. Так, доля тех, кто работает на себя, в Москве достигает 21,2%, в Петербурге – 21,4%, а в Краснодаре – рекордные 24,7% при среднем уровне среди заемщиков по России около 19%. Доля предпринимателей заемщиков в Перми ниже, чем в среднем по России и составляет 18,68%. В тоже время доля наемных сотрудников, которые запрашивают займы в регионе одна из самых высоких по стране и составляет 70,61%. В целом по стране она составляет 69%. В тоже время в Москве на эту категорию заемщиков приходиться 64,9%, в Краснодаре – 63,1%.

«Размер займов говорит об уровне жизни в регионе: чем он выше, тем более крупную сумму хотят получить заемщики. Вместе с тем, финансовые аппетиты также связаны с субъективным ощущением своего материального положения», — сказали аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В этой связи не менее важна статистика, которая показывает соотношение изначально запрошенной и реально выданной суммы займа. В среднем по итогам трех месяцев 2025 года разница между этими величинами составила в городах-миллионниках 12,4%. При этом минимальная разница (10,6%) наблюдалась в Екатеринбурге. То есть здесь в случае одобрения займа финансовые запросы клиентов МФО удовлетворялись более чем на 90%.

В Москве и Петербурге разница между запрошенной и выданной суммой составила 11,2% и 11,7% соответственно. А вот Краснодаре разрыв достиг 15,3%, что является максимально высоким показателем среди всех российских миллионников. Это говорит о том, что МФО были вынуждены в большей степени ограничивать пожелания краснодарцев, чтобы не допустить их закредитованности. В Перми разница между запрошенной и выданной суммой займа оказалась 12,21%.