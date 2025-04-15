Петербуржцы чаще других россиян тратят кешбэк на красоту

ПАО «МТС», цифровая экосистема, определила самые популярные категории кешбэка по экосистемной дебетовой карте «МТС Деньги» в Санкт-Петербурге. В числе лидеров — маркетплейсы, супермаркеты, услуги связи и процедуры по уходу за собой и покупка косметики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее востребованная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» в Санкт-Петербурге — маркетплейсы. Повышенный кешбэк на платформах электронной торговли выбрали 68% петербуржцев. На втором месте — супермаркеты. Их предпочли 59% горожан. Также в число самых востребованных категорий вошли оплата связи (54%), услуги массажных и салонов красоты и покупка косметики (51%).

Кроме петербуржцев экосистемную карту чаще всего используют жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Башкортостана.