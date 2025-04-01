Сбербанк запускает ЦФА на золото с фиксированным процентом

Сбербанк впервые предлагает клиентам инвестировать в золото через цифровые финансовые активы (ЦФА) с процентами. Стоимость 1 ЦФА привязана к цене 1 грамма золота с учетом мировых котировок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Поскольку золото торгуется в долларах, а расчеты происходят в рублях, инвесторы могут получать доход как от изменения цены золота, так и от колебаний валютного курса. Такой подход обеспечивает защиту от девальвации и диверсификацию инвестиционного портфеля. Помимо потенциального дохода от изменения стоимости золота, инвесторы получат фиксированные 3% от основной суммы в конце срока обращения ЦФА. Инструмент срочный, дата погашения ― 15 апреля 2026 г.

Условия инвестирования

Минимальный объем покупки — 1 ЦФА, максимальный — 30 тыс. ЦФА, эквивалент 30 кг золота. Продукт доступен как для частных лиц, так и для компаний. Статус квалифицированного инвестора не требуется.

Заявки принимаются с 1 по 15 апреля 2025 г. через платформу цифровых активов Сбербанка.

Погашение запланировано на 15 апреля 2026 г. с автоматической выплатой основной суммы и процентов. Возможно вторичное обращение между пользователями платформы.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка: «Рынок золота предлагает инвесторам множество способов вложений: от физических слитков до биржевых фондов. Мы не стремимся заменить эти проверенные инструменты, но добавляем к ним новый цифровой формат с дополнительной доходностью. Уверены, что для части клиентов такое сочетание фиксированного процента и возможности участия в динамике золота станет оптимальным выбором».

ЦФА — финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов происходят в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Стоит учитывать, что ЦФА относятся к высокорисковым активам, и инвесторы могут столкнуться с частичной или полной потерей капитала. Необходимо ознакомиться с декларацией о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. С 17 марта 2022 г. Сбербанк включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.