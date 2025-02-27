CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Абсолют Банк» ускорил процесс оформления банковских продуктов после внедрения CRM на базе BPMSoft

«Абсолют Банк» завершил масштабную цифровую трансформацию клиентских процессов, внедрив «BPMSoft Финансы» — интеллектуальную CRM-систему на базе low-code платформы. Готовое ИТ-решение для финансовой отрасли, разработанное компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), интегрировано с автоматизированной банковской системой (АБС) и внешними сервисами, что позволило создать единую цифровую среду для управления клиентскими операциями. Проект реализован системным интегратором Nobilis.Team — сертифицированным партнером BPMSoft третьего уровня. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Ключевой задачей проекта стало объединение всех данных о клиентах, их платежах и заявках в едином интерфейсе CRM, что позволило отказаться от работы в разрозненных ИТ-решениях и Excel-таблицах. В результате внедрения «BPMSoft Финансы» автоматизирован процесс оформления заявок на банковские продукты — кредиты, депозиты, гарантии, — а также согласование индивидуальных условий. Дополнительным преимуществом стало внедрение инструмента «Клиент 360», разработанного экспертами Nobilis.Team (компания «Новые Программные Решения», с февраля 2025 г. входит в группу компаний Nobilis.Team), который агрегирует данные о контрагентах и платежах. Вся история взаимодействия фиксируется в системе, формируя «золотую карточку» клиента, что улучшает персонализацию сервиса.

В новой CRM реализован ряд ключевых интеграций. Кроме АБС ЦФТ система подключена к сервису проверки контрагентов «Контур.Фокус», который автоматически подтягивает данные из открытых источников. Также из единого хранилища данных (ЕХД) банка CRM получает информацию о платежных связях. Внедрение BPMSoft позволило реализовать централизованную систему управления клиентскими обращениями и выстроить работу по привлечению новых клиентов.

CRM также изменила подходы в управлении работой клиентских менеджеров. Теперь группы связанных компаний автоматически объединяются, что позволяет исключить дублирование функций. Контроль эффективности работы сотрудников стал более прозрачным и гибким.

Сегодня CRM-система является ключевым ИТ-инструментом для более 200 менеджеров корпоративного, малого и среднего бизнеса «Абсолют Банка». Гибкость «BPMSoft Финансы» позволила адаптировать систему под ключевые клиентские процессы банка, ускорив выполнение операций. Например, оформление заявки на депозит теперь занимает менее минуты вместо прежних двух с половиной.

Андрей Фадеев, владелец продукта CRM в «Абсолют Банке»: «Внедрение CRM на базе BPMSoft позволяет не тратить время на поиск информации в разрозненных системах — все данные стекаются в CRM, включая историю взаимодействий, платежи и аналитику. Благодаря интеграциям с внешними сервисами, система формирует полноценный профиль клиента в «одном окне». Для нашего банка ценность клиента — ключевой приоритет, а потому мы внедрили строгий регламент фиксации всех контактов в CRM. Вся отчетность для руководства теперь строится на основе дашбордов, что делает работу команды прозрачной и управляемой».

Андрей Кузин, директор по консалтингу Nobilis.Team: «Секрет успеха проекта не только в использовании ведущей CRM платформы и опыте интегратора, но и в слаженной работе с заказчиком. За несколько лет сотрудничества сформирована высокоэффективная совместная команда специалистов. Мы смогли реализовать высокий потенциал BPMSoft в решении задач корпоративного блока и готовы к дальнейшему сотрудничеству с банком».

Вадим Сорокин, директор по развитию бизнеса BPMSoft: «Банковская CRM — это не просто инструмент для учета заявок, а полноценная экосистема, которая объединяет данные, процессы и аналитику. Внедрение BPMSoft в Абсолют Банке показало, как цифровая трансформация может повысить скорость работы, прозрачность взаимодействий и эффективность продаж. Сегодня клиентские менеджеры не тратят время на рутину, а сосредоточены на том, что действительно важно — развитии отношений с клиентами и поиске новых возможностей для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Долги российского микроэлектронного предприятия перевалили за 250 миллиардов, что в 20 раз больше стоимости завода и земли

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще