«Абсолют Банк» ускорил процесс оформления банковских продуктов после внедрения CRM на базе BPMSoft

«Абсолют Банк» завершил масштабную цифровую трансформацию клиентских процессов, внедрив «BPMSoft Финансы» — интеллектуальную CRM-систему на базе low-code платформы. Готовое ИТ-решение для финансовой отрасли, разработанное компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT), интегрировано с автоматизированной банковской системой (АБС) и внешними сервисами, что позволило создать единую цифровую среду для управления клиентскими операциями. Проект реализован системным интегратором Nobilis.Team — сертифицированным партнером BPMSoft третьего уровня. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Ключевой задачей проекта стало объединение всех данных о клиентах, их платежах и заявках в едином интерфейсе CRM, что позволило отказаться от работы в разрозненных ИТ-решениях и Excel-таблицах. В результате внедрения «BPMSoft Финансы» автоматизирован процесс оформления заявок на банковские продукты — кредиты, депозиты, гарантии, — а также согласование индивидуальных условий. Дополнительным преимуществом стало внедрение инструмента «Клиент 360», разработанного экспертами Nobilis.Team (компания «Новые Программные Решения», с февраля 2025 г. входит в группу компаний Nobilis.Team), который агрегирует данные о контрагентах и платежах. Вся история взаимодействия фиксируется в системе, формируя «золотую карточку» клиента, что улучшает персонализацию сервиса.

В новой CRM реализован ряд ключевых интеграций. Кроме АБС ЦФТ система подключена к сервису проверки контрагентов «Контур.Фокус», который автоматически подтягивает данные из открытых источников. Также из единого хранилища данных (ЕХД) банка CRM получает информацию о платежных связях. Внедрение BPMSoft позволило реализовать централизованную систему управления клиентскими обращениями и выстроить работу по привлечению новых клиентов.

CRM также изменила подходы в управлении работой клиентских менеджеров. Теперь группы связанных компаний автоматически объединяются, что позволяет исключить дублирование функций. Контроль эффективности работы сотрудников стал более прозрачным и гибким.

Сегодня CRM-система является ключевым ИТ-инструментом для более 200 менеджеров корпоративного, малого и среднего бизнеса «Абсолют Банка». Гибкость «BPMSoft Финансы» позволила адаптировать систему под ключевые клиентские процессы банка, ускорив выполнение операций. Например, оформление заявки на депозит теперь занимает менее минуты вместо прежних двух с половиной.

Андрей Фадеев, владелец продукта CRM в «Абсолют Банке»: «Внедрение CRM на базе BPMSoft позволяет не тратить время на поиск информации в разрозненных системах — все данные стекаются в CRM, включая историю взаимодействий, платежи и аналитику. Благодаря интеграциям с внешними сервисами, система формирует полноценный профиль клиента в «одном окне». Для нашего банка ценность клиента — ключевой приоритет, а потому мы внедрили строгий регламент фиксации всех контактов в CRM. Вся отчетность для руководства теперь строится на основе дашбордов, что делает работу команды прозрачной и управляемой».

Андрей Кузин, директор по консалтингу Nobilis.Team: «Секрет успеха проекта не только в использовании ведущей CRM платформы и опыте интегратора, но и в слаженной работе с заказчиком. За несколько лет сотрудничества сформирована высокоэффективная совместная команда специалистов. Мы смогли реализовать высокий потенциал BPMSoft в решении задач корпоративного блока и готовы к дальнейшему сотрудничеству с банком».

Вадим Сорокин, директор по развитию бизнеса BPMSoft: «Банковская CRM — это не просто инструмент для учета заявок, а полноценная экосистема, которая объединяет данные, процессы и аналитику. Внедрение BPMSoft в Абсолют Банке показало, как цифровая трансформация может повысить скорость работы, прозрачность взаимодействий и эффективность продаж. Сегодня клиентские менеджеры не тратят время на рутину, а сосредоточены на том, что действительно важно — развитии отношений с клиентами и поиске новых возможностей для бизнеса».