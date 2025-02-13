К чемпионату России по горнолыжному спорту ИИ-сервисы усилили безопасность склонов курорта «Манжерок»

ИИ-сервисы объединены в систему: решения на базе компьютерного зрения способны анализировать данные с видеокамер наблюдения, аудио-сервисы анализируют радиоэфир, а геосервисы отслеживают местонахождение спасателей. К чемпионату России по горнолыжному спорту, который впервые проходит на курорте «Манжерок» с 13 по 16 февраля 2025 г., присутствие камер на трассах для умной системы увеличили до 85%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-сервисы помогают отслеживать ситуацию на туристических объектах, чтобы в случае необходимости оперативно среагировать и оказать необходимую помощь. Так, ИИ-спасатель помогает туробъектам оперативно реагировать на любые негативные события на горнолыжных склонах: падения, столкновения, выезд за пределы трасс и т. д.

В настоящий момент уникальный комплекс решений пилотируются на всесезонном курорте Сбербанка «Манжерок» в Республике Алтай. Если происходит инцидент, система мгновенно подает сигнал о происшествии спасателям и передает им по рации команды на естественном языке.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Каждый спортсмен, турист и любитель активного отдыха должен чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в том, что при необходимости ему вовремя окажут помощь. Технологии искусственного интеллекта помогают нам обеспечить такую защиту. Этой зимой мы начали применять новые ИИ-решения на склонах курорта "Манжерок" на Горном Алтае. Также планируем расширить применение умных технологий на летних трассах курорта, чтобы обеспечить безопасность на велосипедных и пешеходных маршрутах. Уверен, искусственный интеллект способен оказать неоценимую помощь в развитии и туристической инфраструктуры страны».

ИИ-система в режиме реального времени отображает ситуацию на цифровом двойнике склонов. Это помощник, который позволяет координировать действия и гарантировать максимально быстрое оказание квалифицированной помощи.

Например, если человек дольше 10 секунд лежит на склоне, то система распознает это как инцидент и подает сигнал спасателям. В случае подтверждения внештатной ситуации, спасатели максимально оперативно ― в среднем за три минуты, прибывают на место происшествия. В этом году команда спасателей курорта сертифицирована как профессиональное аварийно-спасательное формирование, подготовлено и экипировано по международным стандартам на уровне МЧС. Сертификация не обязательна, но это может стать новым уровнем сервиса на туристическом рынке страны.

Кроме того, в этом сезоне курорт первым в мире начал использовать для ограждения трасс сети с люминисцентным покрытием, которые повышают безопасность катания в плохую погоду и вечернее время.

ИИ-сервисы могут работать как в облаке, так и интегрироваться в действующую ИТ-инфраструктуру. Они разработаны и запатентованы Центром искусственного интеллекта блока «Сервисы» Сбербанка. Умные решения также способны выявлять неуверенное катание людей на склонах, нарушение ими скоростного режима и другие рисковые ситуации, которые могут привести к падениям и травмам. Таким туристам можно рекомендовать пройти обучение с инструктором или сменить трассу на более легкую.

В будущем планируется расширить функционал ИИ-сервисов. Например, умные решения смогут помочь оптимизировать загруженность подъемников, ресторанов, пунктов проката и работу ресепшен. Пилотная эксплуатация ИИ-сервисов на горнолыжных склонах курорта «Манжерок» продлится до 31 марта 2025 г. ― на основе собранных данных с 60 камер видеонаблюдения Сбербанк продолжит обучение нейросетевых моделей.