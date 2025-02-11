MTS AI разработала семь ИИ-сервисов для банковской сферы

Компания MTS AI представила семь сервисов на основе искусственного интеллекта для банковской сферы. Решения созданы на базе собственных продуктов компании, включая большую языковую модель (LLM) Cotype, сервис речевой аналитики WordPulse и платформу синтеза и распознавания речи Audiogram. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Новые сервисы включают чат-боты и голосовые виртуальные помощники. Они дают возможность круглосуточно консультировать клиентов по телефону и в чатах, при необходимости переводя на оператора, а генеративный ИИ адаптируется к различным сценариям коммуникации и может быть интегрирован во внутренние системы, такие как биллинг и CRM. Кроме того, голосовые ассистенты MTS AI помогают своевременно информировать клиентов о новых программах и акциях.

MTS AI также создала ИИ-помощника на базе генеративного искусственного интеллекта и метода RAG (генерация с извлечением данных). Решение позволяет осуществлять поиск по базам знаний, используя информацию из внутренних источников и создавать ответ. Это сделает взаимодействие с корпоративными системами более удобным и оперативным, помогая пользователям быстрее решать рабочие задачи. ИИ-помощник может использоваться для клиентской поддержки, создания персональных рекомендаций и таргетированных предложений, обучения сотрудников.

Для оценки эффективности взаимодействия специалисты MTS AI разработали систему, которая позволяет контролировать качество работы с клиентами. Сервис анализирует коммуникацию с пользователями во всех каналах и дает возможность отслеживать соблюдение скриптов, получать бизнес-инсайты и выявлять лучшие практики.

Кроме того, MTS AI предоставляет банкам возможность синтезировать уникальный голос бренда, который можно использовать для озвучивания IVR, а также для создания голосовых записей в телемаркетинге и приветствий в банкоматах.

Также цифровые ассистенты на базе LLM анализируют категории и суммы покупок, предпочитаемые бренды, типы продуктов и регулярность транзакций клиентов. Они позволяют сократить затраты на поведенческую аналитику, а также увеличить конверсию продаж за счет персонализированных рассылок.

Разработанные сервисы предназначены для использования как во внешних, так и во внутренних процессах банковской сферы. Например, системы для автоматизации документооборота MTS AI позволяют генерировать письма и отчеты на основе входных данных. Кроме того, они проверяют файлы на соответствие требованиям и классифицируют их по содержанию. Это снижает вероятность ошибок и освобождает время сотрудников.