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Abanking и Postgres Pro объявили о технологическом партнерстве

Платформа Abanking получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro Enterprise 16. Технологическое партнерство компаний позволит упростить банкам переход на отечественное ПО. Об этом CNews сообщили представители Abanking.

Согласно национальной программе «Цифровая экономика России», банкам необходимо заменить иностранный софт на российский. Теперь клиенты Abanking могут быть уверены в возможности интеграции ДБО-решений с системой Postgres Pro, что упростит переход на российские продукты. СУБД Postgres Pro является отечественной разработкой и способна в полной мере заместить зарубежные аналоги.

«Российские организации продолжают работать над программами, не уступающими западным аналогам, которые покинули рынок. В условиях растущего интереса к разработкам отечественных вендоров партнерство компаний поможет пользователям продуктов Abanking без опасений перейти к российской СУБД», — сказал Максим Санников, Product manager платформы.

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