CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила на форуме cвои флагманские продукты, а также новые разработки. Компания продемонстрировала возможности импортозамещенной АБС, линейки решений для ДБО, а также возможности платформы коннекторов для связи с госсервисами RS-Connect. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Директор по маркетингу и продуктовому развитию Евгения Титова провела презентацию работы универсального платежного терминала собственной разработки RS-Pay. Директор департамента цифровых решений Евгений Нырков и лидер проекта «Цифровой рубль» R-Style Softlab Андрей Кузнецов рассказали о сервисе для интеграции с платформой цифрового рубля и представили практический опыт внедрения цифрового рубля.

Новый платежный терминал для бесконтактной оплаты по СБП RS-Pay позволяет пользователям совершать платежи в банк-клиенте в одно касание, без необходимости ввода номера телефона или номера карты получателя средств. Главные преимущества устройства — сверх компактность и возможность работы в местах с нестабильным доступом к сети Интернет. Также терминал поддерживает бесконтактную оплату устройствами Apple и работает с цифровыми рублями.

Сервис для интеграции с платформой цифрового рубля RS-Digital Ruble поддерживает все сценарии работы с цифровым рублем как для финансовых посредников (банков), так и для клиентов — физических и юридических лиц. Решение состоит из самостоятельных модулей, которые взаимодействуют с системами банка и позволяют проводить необходимые операции с новой формой валюты.

R-Style Softlab подписала два соглашения о технологическом партнерстве с ИТ-компаниями. С российским вендором nocode-технологий, компанией Abanking, стороны договорились совместно реализовывать проекты по цифровизации банков, масштабировать опыт сотрудничества по внедрению nocode-технологий и совместно развивать наработанные компетенции.

В рамках технологического сотрудничества с компанией BSS компании выразили намерение проводить совместную работу в области построения экосистемы импортозамещения, обеспечения перехода на отечественные программные продукты и популяризации технологий цифрового рубля.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще