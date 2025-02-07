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На зарплату в цифровых рублях согласен только каждый десятый экономически активный россиянин

Только один из 10 россиян хотел бы получать в цифровых рублях всю заплату или ее часть. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны, осведомленных о цифровом рубле. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В сентябре прошлого года ЦБ России анонсировал расширение программы тестирования цифрового рубля. SuperJob выяснил отношение россиян к новой форме национальной валюты. Как и полгода назад, семь из 10 россиян не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях. За новую форму расчетов высказался только каждый десятый: 4% уже согласны получать весь заработок «в цифре», еще 6% — часть заработка.

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как желающих получать весь заработок либо его часть в цифровых рублях, так и не желающих.

Больше всего согласных получать в цифровой валюте всю зарплату или ее часть — среди россиян с доходом от 100 тыс. руб. в месяц (14%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 365. Время проведения: 24 января — пятое февраля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, осведомленное о цифровом рубле. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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