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«Точка» запустила сервис для роста продаж на Wildberries

«Точка Маркетплейсы» добавил в линейку продуктов новый сервис аналитики на Wildberries — «Точка Аналитика». Теперь предприниматели смогут находить прибыльные ниши, управлять ценами и рекламными кампаниями, а также анализировать конкурентов.

Сервис автоматизирует рутинные процессы, помогает снизить операционные расходы и упрощает работу с маркетплейсом. Он позволяет продавцам удерживать и улучшать позиции в поиске, контролировать остатки и цены. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

«Точка Аналитика» закрывает несколько важных задач продавцов: поиск прибыльных ниш и товаров — анализ спроса с учетом выручки, количества товаров и уровня конкуренции; настройка рекламы — автоматизированный биддер помогает экономить бюджет и настраивать продвижение; настройка изменения цен — репрайсер корректирует цены, позволяя сохранять конкурентные цены и не уходить в минус; SEO-продвижение — автоматический сбор и генерация SEO-ключей помогает быстро изменять описание карточки товаров, делать их релевантными для сезона и праздников, подниматься выше в поиске; мониторинг конкурентов — анализ цен, маркетинговых стратегий и продаж конкурентов; расчет юнит-экономики — анализ прибыльности товаров с учетом себестоимости, комиссий маркетплейса, налогов и других важных параметров.

«Конкуренция на маркетплейсах растет, и если войти в бизнес сегодня легко, то добиться успеха и удержать его гораздо сложнее. Продавцы не успевают адаптироваться к динамике рынка, теряются в данных, и из-за этого быстро уходят с рынка. Мы понимаем эту проблему и идем дальше, расширяя нашу экосистему: теперь “Точка Аналитика” закрывает основные задачи по сбору внешних данных — от анализа ниши до управлениями рекламными кампаниями. Предприниматели смогут сосредоточиться на росте бизнеса на Wildberries и принимать решения на основе данных», — отметила продуктовый маркетолог сегмента продавцов в «Точке» Татьяна Высоцкая.

Протестировать все функции можно бесплатно. Сервис доступен всем предпринимателям без привязки к личному кабинету или интернет-банку.

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