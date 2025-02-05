CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Безопасность ИТ в банках
|

«СберМаркетинг» запускает программу по поиску уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

«СберМаркетинг» предложил независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов и повысить уровень безопасности цифровых решений на платформе BI.Zone Bug Bounty. Программа охватит сайт компании, онлайн-магазин SberShop, платформу для управления маркетинговыми процессами Task Tracker и другие сервисы. Багхантеры получат вознаграждение в зависимости от уровня критичности найденных уязвимостей. Максимальная сумма выплаты составляет 80 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Левкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty: «Багбаунти — это эффективный инструмент для своевременного выявления уязвимостей. Запуск программы СберМаркетинга на BI.ZONE Bug Bounty демонстрирует зрелый подход к кибербезопасности и доказывает, что современные компании готовы активно инвестировать в безопасность цифровых продуктов. Такое сотрудничество позволяет вовлечь в процесс поиска уязвимостей большое количество исследователей безопасности, что не только укрепляет защиту проектов, но и задает высокий стандарт для всей отрасли».

Данила Сергушкин, отдел кибербезопасности «СберМаркетинга»: «Искусственный интеллект постоянно развивается, нейросети уже способны оперативно автоматизировать многие процессы. Однако технологии не могут полностью заменить специалистов, которые обладают высокой квалификацией, творческим подходом и нестандартным мышлением. Независимые исследователи кибербезопасности постоянно развивают свои навыки и применяют все новые подходы при поиске уязвимостей. Для нас запуск программы «СберМаркетинга» на BI.Zone Bug Bounty — еще один шаг к дальнейшему усилению защиты наших ресурсов, а для багхантеров — возможность получить вознаграждение за найденные уязвимости».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи

Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

В России ограничат внесение денег на виртуальные карты

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще