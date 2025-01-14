Теперь push-уведомления от «Сбера» можно сделать менее формальными

Пользователи мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android-смартфонах (версии не ниже 16.1) теперь могут получать push-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тональности.

Для этого достаточно зайти во вкладку «Уведомления» и на открывшемся баннере нажать кнопку «Хочу попробовать». Услуга также подключается в разделе «Уведомления» — «Использовать позитивный и дружелюбный тон». Это абсолютно бесплатно.

В любой момент опцию можно отключить. Формат SMS и рекламных уведомлений не меняется: неформальный тон доступен только в push-сообщениях о списаниях и зачислениях.

По умолчанию клиентам «Сбера» по-прежнему доступен привычный нейтральный тон уведомлений о транзакциях.