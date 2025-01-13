Компания Qsoft создала сайт Библиотеки Центрального Банка России

Компания Qsoft создала сайт «Библиотека для Банка России», вмещающий 350 тыс. изданий — как книг и журналов, так и аудио и видео-материалов. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Задачей Qsoft было разработать функциональный, современный сайт не только для сотрудников Банка России, но и для внешних пользователей. Особенностью проекта стала необходимость интеграции сайта с внутренним порталом заказчика и создании устойчивого/эффективного информационного обмена между системами.

Сайт «Библиотека Банка России» — это самая большая коллекция на тему экономики и финансов: в каталоге свыше 350 тыс. изданий и документов. Среди изданий есть как уникальные исторические документы (самое старое датировано 1777 г.), так и современные книги и журналы, объединенные деятельностью Центрального банка России.

Это был первый проект компании Qsoft для Банка России. В рамках работы над Библиотекой было необходимо следовать не только установленному ГОСТ-34 – комплексу стандартов на разработку автоматизированных систем, но и высоким стандартам и положениям Банка России, прописанных в ТЗ.

Технической сложностью стала работа с библиотечным стандартом RUSMARC — частью группы стандартов MARC, российским аналогом международного коммуникативного формата UNIMARC, который был создан для облегчения каталогизации в российских библиотеках.

«RUSMARC выгружает из системы заказчика и передает данные сплошным текстом (категории издания, теги, название, издатель, год выпуска и т.д.). Мы спроектировали решение, которое преобразует сплошной текст в структурированную информацию и заносит все в нужные поля. Qsoft – впервые работал со стандартом RUSMARC, поэтому эта часть проекта была для нас огромным вызовом. Для выполнения работ мы тесно сотрудничали с разработчиками Информационно-библиотечного комплекса – Ассоциацией ЭБНИТ. Команда успешно справилась с испытанием, мы продолжим работать в этом общественно-важном проекте уже на этапе техподдержки», — сказал Олег Князев, директор проектов Qsoft.

Сайт уже открыт для публичного использования, посетителям доступен большой каталог с уникальными изданиями, которые можно изучить на страницах библиотеки. Сейчас посетители сайта «Библиотека Банка России» могут прочитать книгу, послушать аудио или посмотреть видео со страницы библиотеки, искать необходимое издание по разным атрибутам, в том числе с подсвечиванием найденного отрывка прямо в строке поисковой выдачи. Для избранных изданий можно создавать тематические списки. Пользователь также может оставлять оценки и отзывы к материалам.