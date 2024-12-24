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«Сбер» импортозаместил ПО для обслуживания бизнеса

«Сбер» внедрил собственное целевое решение SmartContactPlatform (SCPL) в работу центра корпоративных решений — контактного центра для бизнеса. Это платформа для омниканальных коммуникаций с клиентами, которая позволяет принимать и распределять звонки и чаты, а также собирать по ним статистику.

Контактный центр для бизнеса уже завершил миграцию на SCPL, которая теперь используется для поддержки 3,2 млн корпоративных клиентов — для них переход прошёл бесшовно и незаметно. Собственная платформа позволила банку эффективно импортозаместить зарубежное ПО для дистанционного обслуживания бизнеса.

Платформу можно быстро адаптировать под специфические бизнес-задачи. Сотрудники уже отметили высокую скорость работы и удобный интерфейс целевого решения.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка, сказал: «Разработка и внедрение SCPL — важный шаг на пути к технологической независимости «Сбера» и российской отрасли контакт-центров в целом. Эта платформа заменяет такие вендорские решения, как Avaya, Bright Pattern и Nice. На неё мы уже перевели более 5 тыс. наших операторов – голосовую поддержку бизнеса и обслуживание всех дочерних компаний «Сбера» по телефону и в чате. Новая платформа позволяет взаимодействовать с клиентом параллельно в разных каналах коммуникаций — такой омниканальный подход уже реализован в контуре группы «Сбер». В перспективе наша новая платформа будет доступна и внешним заказчикам».

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