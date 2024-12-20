В «СберБанк Онлайн» интегрировали искусственный интеллект GigaChat

Поиск в «СберБанк Онлайн» стал еще полезнее: теперь 83 млн пользователей популярного банковского приложения могут получить ответ на вопрос, даже не относящийся к банковской тематике. Достаточно ввести его в строку поиска — и ответ за несколько секунд сгенерирует самая мощная и умная нейросетевая модель в линейке GigaChat — GigaChat MAX. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Привычная навигация внутри приложения тоже никуда не делась — она по-прежнему доступна через строку поиска. В дополнение к этому искусственный интеллект, например, ответит на вопрос о лимите по снятию наличных, расскажет, что такое аккредитив и сложный процент. Поскольку GigaChat MAX обучен на множестве доменов знаний, можно не ограничиваться банковской тематикой, а задавать любые вопросы, например, как правильно погладить собаку, выбрать продукты на праздничный стол, что делать, если забыл купить подарки на Новый год.

Новый поиск с ИИ-ассистентом уже доступен всем пользователям «СберБанк Онлайн» с версией приложения не ниже 16.0 для iOS, не ниже 16.1 для ОС Android. В Сбербанке продолжат развивать сервис, расширяя и дополняя знания искусственного интеллекта в этой сфере, чтобы помогать клиентам решать повседневные и банковские вопросы быстрее.