AliExpress и «ОТП Банк» запустили сервис покупок в рассрочку

AliExpress, одна из международных онлайн-платформ, совместно с «ОТП Банком» после успешного тестирования запустили сервис покупок в рассрочку для всех пользователей из России. Новый финансовый инструмент позволяет приобретать товары на платформе с оплатой частями, делая онлайн-шопинг ещё более доступным. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Рассрочка на AliExpress предоставляется в виде кредитного лимита, который одобряется «ОТП Банком» онлайн в течение нескольких секунд. Получить его можно за несколько простых шагов, после чего покупатели смогут оплачивать заказы частями (от 2 до 12 частей), прямо в приложении AliExpress. Процесс оформления занимает минимум времени: покупка подтверждается по SMS, что существенно ускоряет транзакцию.

Дополнительно клиентам предоставляется возможность покупать товары даже при отсутствии полной суммы на счете.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам максимально широкий набор инструментов для планирования расходов и увеличения покупательской способности. Новый сервис рассрочки открывает широкие возможности для приобретения товаров на AliExpress, особенно в период акций и распродаж. Сотрудничество с AliExpress — это важный шаг для «ОТП Банка» по реализации современных финансовых сервисов», — сказали в «ОТП Банке».