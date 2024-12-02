«Мой экспорт» и 200+ банков: бесшовные платежи для экспортеров

Цифровая платформа «Мой экспорт» продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Так, оплата услуг на платформе стала еще удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем двумястами банками и кредитными организациями, работающими на территории России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Новая функциональность позволяет клиентам «Моего экспорта» получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. После выбора банка, информация об оплате автоматически передается в личный кабинет пользователя в системе банка, исключая необходимость ручного ввода данных. Статус платежа мгновенно отображается в личном кабинете пользователя на платформе, обеспечивая полную прозрачность и контроль процесса.

Платежный сервис платформы «Мой экспорт» позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Более того, использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций, что значительно ускоряет обработку платежей и экономит время экспортеров.

«Интеграция сервиса с таким количеством банков — это значительный шаг к созданию максимально удобной и эффективной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель —обеспечить бесшовный процесс оплаты, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях», — сказал вице-президент по информационным технологиям Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Владимир Смирнов.

Добавим, в соответствии с законодательством Российской Федерации, все кредитные организации, зарегистрированные на территории России, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой «Мой экспорт» и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.