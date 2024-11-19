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«Синко-банк» перешел на СУБД Digital Q.DataBase

«Синко-банк» совместно с «Диасофт» завершил проект по переводу ИТ-системы банка на новую систему управления базами данных (СУБД) Digital Q.DataBase. Миграция на новую СУБД позволила банку решить задачи не только импортозамещения, но и дальнейшей автоматизации банковских процессов.

На первом этапе проекта была проанализирована текущая ситуация: выявлены объекты системы, которые требуют адаптации для работы с Digital Q.DataBase (а именно с подконтрольным компании «Диасофт» безопасным форком реляционной базы данных PostgreSQL, который входит в состав Digital Q.DataBase), проанализировано интеграционное взаимодействие автоматизированной банковской системы (АБС) и внешнего окружения, составлен список необходимого оборудования, запланирован бюджет.

Код собственной разработки банка был предварительно переведен в синтаксис PostgreSQL с помощью специального конвертера от «Диасофт». В результате объем строк кода, требующих адаптации, сократился до 5-10%.

Во время второго этапа участники проекта подготовили инфраструктуру, настроили и протестировали СУБД, а также адаптировали локальный кастомизированный функционал АБС, созданный банком, и интеграцию внешних систем.

На третьем этапе стороны проводили приемо-сдаточные испытания, после чего СУБД и адаптированная к ней АБС были запущены в промышленную эксплуатацию. На новой СУБД работают более 20 программных продуктов компании «Диасофт», которые были установлены в банке за время многолетнего сотрудничества.

«Синко-банк» выбрал «Диасофт» в качестве партнера после тщательного мониторинга рынка СУБД. Для банка решающими критериями выбора стали высокий уровень экспертизы «Диасофт» в области автоматизации финансового сектора и детально проработанный подход к импортозамещению СУБД. Кроме того, нам была важна дальнейшая автоматизация как текущих процессов, так и новых банковских продуктов. Особое внимание мы уделяли осуществлению миграции в короткие сроки технологических окон», – отметил Геннадий Барсегов, председатель правления «Синко-банка».

«Мы рады, что «Синко-банк» выбрал нашу гибридную и импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase. Она объединяет в себе технологии хранения данных в реляционных, поколоночных и in-memory базах данных. Несмотря на параллельное внедрение в банке шести других продуктов, тестирование и запуск СУБД в промышленную эксплуатацию прошли успешно», – сказал Денис Ольшевский, член совета директоров компании «Диасофт».

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