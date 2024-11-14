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«СберМобайл» стал виртуальным федеральным оператором – теперь он доступен в 84 регионах России

«СберМобайл» начал предоставлять услуги еще в шести регионах России: Республике Калмыкии, Астраханской области, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и Чукотском АО, используя сети «МегаФона». Теперь услуги «СберМобайл» доступны в 84 российских субъектах. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайл».

У «СберМобайл» широкая сеть дистрибуции в России — SIM-карты оператора доступны во всех офисах Сбербанка, что поможет обеспечить омниканальное обслуживание клиента и улучшить качество предоставляемых услуг. Каждый клиент банка может стать абонентом «СберМобайл» в несколько кликов и воспользоваться привилегиями экосистемы Сбербанка. Оформить виртуальную SIM-карту можно также самостоятельно на сайте оператора.

«СберМобайл» предоставляет цифровые и телекоммуникационные услуги. Его пользователи могут оплачивать связь бонусами «Спасибо», получать безлимитный доступ к мессенджерам, соцсетям, сервисам Сбербанка, онлайн-кинотеатру Okko, аудиосервису «Звук» и подписке «Прайм». Бесплатный сервис «Хранитель», основанный на технологии искусственного интеллекта, защищает от спама и мошеннических звонков, а в случае кражи средств со счетов Сбербанка оператор возвращает деньги.

Тарифы оператора закрывают потребности клиентов в пакетах минут, SMS и интернет-трафика. Они также включают усиленную защиту от спама и мошенников, предоставляют преимущества сервисов подписки «СберПрайм». Кроме того, услуги связи можно оплатить бонусами «СберСпасибо», накопленными по программе лояльности.

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