R-Vision стала победителем CNews Awards 2024 в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: проект года»

7 ноября 2024 г. в Москве состоялась 14 церемония награждения CNews Awards 2024 в рамках ежегодного CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра. Компания R-Vision вновь стала лауреатом премии, в этом году в номинации «Автоматизация управления уязвимостями: решение года».

CNews Awards — ежегодная премия, созданная для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики в России, определения наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях, выявления лучших компаний в сфере ИКТ и демонстрации влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России.

R-Vision представила проект автоматизации управления уязвимостями в ИТ-инфраструктуре Банка ВТБ (ПАО). На базе R-Vision VM выполнена полная автоматизация процесса управления уязвимостями в ИТ-инфраструктуре банка. Эксперты выстроили ресурсно-сервисную модель активов с периодическим обновлением данных, наладили точный и быстрый процесс анализа уязвимостей с их последующей приоритизацией в автоматическом режиме. Помимо всего прочего, выполнена и настроена интеграция со всеми текущими сервисами и Service Desk системами, что позволяет сотрудникам ИБ и ИТ оперативно устранять критичные уязвимости.

В результате внедрения проекта значительно уменьшилось количество ручного труда, что позволило высвободить ресурсы служб ИБ и ИТ для решения других задач. Кроме того, были минимизированы ошибки, вызванные человеческим фактором В результате проекта удалось выстроить полноценный процесс контроля и управления уязвимостями в банке.

«Мы рады признанию и получению этой награды от крупнейшего издания в сфере корпоративных технологий в России и странах СНГ. Эксперты R-Vision создали конкурентоспособный отечественный продукт, который уже выбрали и оценили крупные компании из разных отраслей. Наша цель — продолжать совершенствовать R-Vision VM и развивать его функционал, чтобы оставаться в авангарде технологического прогресса. Мы развиваем R-Vision VM как часть собственной экосистемы, в которую входят такие классы решений, как SIEM, SOAR, TIP и SGRC, — отметил Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision. — Мы благодарим Банк ВТБ (ПАО) за доверие и поддержку, а также за возможность развиваться и расти вместе с ним».

«В нашем банке мы разработали модель процесса реприоритизации уязвимостей, чтобы повысить эффективность устранения потенциально опасных уязвимостей в условиях масштабной ИТ-инфраструктуры. Успешный запуск этого процесса требовал серьезной автоматизации. Благодаря компании R-Vision мы смогли внедрить эту модель и реализовать ее в рамках корпоративного решения, которое полностью соответствует нашим требованиям. Этот опыт может быть полезен для всего рынка информационной безопасности», — сказал Дмитрий Самойленко, руководитель «Центра мониторинга информационной безопасности» Банк ВТБ (ПАО).

В 2023 г. на CNews Awards 2023 R‑Vision получила награду «ИБ-прорыв года», представив на рынке сразу два флагманских продукта R‑Vision SIEM и R‑Vision VM.