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Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС

Модульбанк запустил консультации и сервисы для предпринимателей на УСН с НДС, чтобы помочь им подготовиться к налоговой реформе, которая стартует с 1 января 2025 г. Специалисты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать бизнес-процессы под новые правила, и избежать дорогих ошибок. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

«Бухгалтеры от «Модульбухгалтерии» выставляют счета-фактуры, ведут книгу покупок и продаж, рассчитывают НДС, готовят декларацию по НДС. При подключении МЧД и наличии электронной подписи мы также будем отправлять документы в контролирующие органы за предпринимателя», – сказал Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, генеральный директор «Модульбухгалтерии».

Опция «НДС на УСН» стоит 3900 руб. дополнительно к базовому тарифу от 10490 руб. в месяц. Акционная стоимость опции актуальна до конца декабря 2024 г., затем цена изменится.

Помимо этого, «Модульбухгалтерия» поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на требования ФНС, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Готовые интеграции с системами складского учета позволяют быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты в срок. Также специалисты «Модульбухгалтерии» умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

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