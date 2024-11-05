«Точка» запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых

Команда «Точки» запустила сервис оплаты счетов «Точка Kleek». Точка стала одним из первых банков для бизнеса, который внедрил этот функционал в свою экосистему. Сервис развивается в стратегическом партнерстве с компанией Kleek, уже сейчас он доступен для бизнеса из beauty-сферы и ресторанного бизнеса. В дальнейшем сервис будет расширяться и на другие сегменты. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

«Точка Kleek» делает процесс приема оплаты для предпринимателей максимально выгодным. Его основная особенность заключается в использовании единого QR-кода, который позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв.

Предприниматели получают возможность снизить комиссию: в среднем она составляет 0,25%, что существенно ниже стандартных ставок при оплате картой.

«Мы знаем, как важно для клиентов наших предпринимателей иметь удобные и быстрые способы оплаты. Именно поэтому мы предлагаем новый сервис, который не только существенно улучшает клиентский опыт, но и предоставляет нашим партнерам возможность оптимизировать свои финансовые расходы. Запрос на подобный инструмент исходил непосредственно от предпринимателей, и мы отреагировали на эту потребность, создав стратегическое партнерство с Kleek», — сказала Евгения Евлютина, лидер направления «Электронный бизнес» и сооснователь «Точки».

В сервисе подключены интеграции с популярными POS-системами, такими как iiko и r_keeper. Это означает, что владельцы ресторанов получат доступ ко всем необходимым данным по оплатам, отзывам клиентов и программе лояльности на единой платформе.

«Для нас это партнерство — подтверждение нашей приверженности инновациям и желанию создавать лучшие продукты для клиентов. Благодаря ему мы сможем быстрее внедрять новые функции и услуги, которые принесут реальную пользу пользователям», — отметил основатель Kleek Эмиль Азизов.