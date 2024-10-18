МТС Live и «Т-Банк» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн-покупки билетов

МТС Live и «Т-Банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Теперь при покупке билетов в мобильном приложении «Т-Банка», в разделе «Афиша» в Городе доступно на 30% больше мероприятий более чем в 400 городах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках партнерства клиенты «Т-Банка» смогут купить билеты на эсклюзивные шоу МТС Live, например, на ледовое шоу «Спящая красавица» (0+), концерты Xolidayboy (16+), Anna Asti (12+), Дианы Арбениной (12+) и другие мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах России. Кроме того, пользователи сервиса «Афиша» в Городе могут получить кэшбэк до 30% при покупке билетов на новые и популярные мероприятия в зависимости от уровня подписки: без подписки — 3%, с подпиской Pro — 15%, с сервисом Premium — 20%.

Также «Афиша» в Городе на постоянной основе предлагает акции с дополнительным кэшбэком 10%. Воспользоваться предложением можно на вкладке «Город» в разделе Афиша в приложении «Т-Банка».

Денис Вайнштейн, директор по развитию билетного бизнеса МТС Live: «На ресурсах МТС Live и Ticketscloud нами агрегировано около 200 тыс. событий контента от организаторов событий по всей стране, который продается как через наши билетные сервисы (Ticketland и Live.mts), так и партнеров. Мы уверены, что чем больше каналов для дистрибуции такого инвентаря с выгодными предложениями мы предлагаем, тем лучше и для организаторов событий, и для самих клиентов. Рады, что новым партнером стал «Т-Банк» — и на события из нашего портфеля придут новые зрители».

Станислав Леонович, руководитель сервиса «Афиша» в Городе от «Т-Банка»: «По данным наших исследований*, клиенты «Т-Банка» тратят 10% своего бюджета на развлечения, поэтому для нас важно развивать сервис «Афиша» в Городе в рамках единой экосистемы и закрывать потребности пользователей в одном приложении. Партнерство с МТС Live позволит нам расширить существующий контент для наших клиентов, а также работать над новыми совместными направлениями, например организацией эксклюзивных мероприятий. В свою очередь, для МТС Live открывается доступ к аудитории более чем 45 млн клиентов».

*Результаты внутреннего исследования, проведенного в период с 1 января по 30 сентября 2024 г. среди клиентов «Т-Банка».