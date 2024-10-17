Студенты Московского Политеха создали систему защиты данных для пользователей соцсетей и финансовых сервисов

Сборная команда студентов Московского Политехнического университета и НИУ ВШЭ разработала систему защиты персональных данных, ориентированную на пользователей социальных сетей и финансовых онлайн-сервисов. Проект «Интеллектуальный биометрический контроль» предлагает комплексный подход к цифровой безопасности, выходящий за рамки традиционных систем распознавания лиц. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Система включает три ключевых компонента: «Верификатор» для подтверждения личности пользователя, «Фейкомет» для проверки достоверности новостей и «Доверенный номер» для цифровой подписи звонящего. Такое сочетание функций позволяет обеспечить всестороннюю защиту пользователя в цифровом пространстве.

Основа системы — передовые алгоритмы искусственного интеллекта, в частности нейронная сеть ResNet50, которая анализирует изображения пользователя. Для верификации используются две фотографии из галереи и селфи, сделанное в режиме реального времени. Важно отметить, что вся обработка данных происходит локально на устройстве пользователя, без передачи информации на внешние серверы, что существенно повышает уровень защиты персональных данных.

Техническая реализация проекта основана на библиотеках Python, включая NumPy для работы с многомерными массивами данных, Pandas для анализа и обработки данных, а также TensorFlow и Keras для создания и обучения нейронных сетей. Для оптимизации работы системы применяется алгоритм Adam, который помогает нейронной сети быстрее и эффективнее обучаться на новых данных.

Целевая аудитория проекта — около 1,7 млн человек, преимущественно молодые пользователи социальной сети «ВКонтакте» в возрасте от 12 до 24 лет, которые проводят в соцсети в среднем 61,7 минуты в сутки. Однако система может быть интегрирована и в другие платформы, включая финансовые приложения, онлайн-банкинг и инвестиционные сервисы.

Разработка предусматривает интеграцию с существующими системами аутентификации, такими как VK OnePass, Sber ID и Tinkoff ID, что позволит пользователям легко внедрить новую систему защиты в привычные сервисы.

Авторы проекта — Куракин Георгий Александрович (НИУ ВШЭ) и Алдаг Алгюль Имамовна (Московский Политех) — разработали систему под научным руководством к.т.н., доцента Кирилла Пителинского и к.пед.н., доцента Валентины Бритвиной из Московского Политеха.

Актуальность разработки подтверждается статистикой Центрального Банка России: с начала пандемии в 2020 г. наблюдается резкий рост киберпреступлений. В 2022 г. ущерб от действий онлайн-мошенников в России достиг рекордных 14 млрд руб., что подчеркивает острую необходимость в новых методах защиты пользователей в цифровом пространстве.

В ближайшем будущем планируется пилотное внедрение системы в одном из региональных банков для оценки ее эффективности в реальных условиях. Разработчики также планируют расширить функционал, добавив распознавание эмоций и анализ поведенческих паттернов, что позволит еще больше повысить уровень безопасности пользователей в онлайн-пространстве.