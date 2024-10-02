В «Контур.Недвижимости» появилась проверка кредитного рейтинга

В сервисе «Эксперт-проверка» от «Контур.Недвижимости» появилась проверка кредитного рейтинга физлица. Рейтинг рассчитывается на основе информации из нескольких официальных источников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис показывает скоринговый балл, а также дополнительные сведения: количество активных счетов в банках и дату закрытия последнего счета; суммарный лимит активных кредитов; просрочки по кредитам; безнадежные долги, которые переданы на взыскание; обращения в БКИ и банки, в том числе запросы кредитной истории от третьих лиц.

Кредитный рейтинг поможет риелторам, сотрудникам застройщика, а также кредитным брокерам оценить, сможет ли клиент получить ипотеку и скорректировать стратегию обращений в банки. Также рейтинг можно использовать, чтобы оценить добросовестность покупателя или продавца недвижимости. Например, высокая закредитованность и крупные просрочки говорят о риске банкротства.

Проверку кредитного рейтинга можно заказать отдельно или в рамкой комплексной проверки участника сделки. Во втором случае кроме сведений о кредитной истории сервис также покажет исполнительные производства, судебные дела, коммерческую деятельность, а также сведения об участии в экстремистской и террористической деятельности.

Новый вид проверки можно использовать в связке с другим решением «Контур.Недвижимости» — сервисом «Ипотечный брокер». Пользователь может сначала самостоятельно проверить клиента в «Эксперт-проверке». А после — подобрать банк и ипотечную программу, исходя из его возможностей. За кредиты, полученные с помощью сервиса, можно получить вознаграждение.

Алексей Лапихин, руководитель сервиса «Эксперт-проверка»: «Мы стремимся сделать наши решения максимально полезными для пользователей. Проверка кредитного рейтинга — важный и ценный инструмент для профессионалов рынка недвижимости. Сейчас, когда требования банков ужесточаются, особенно важно уделять повышенное внимание проверке заемщика».