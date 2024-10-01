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Коммерцбанк автоматизирует валютный контроль на платформе Tessa

Коммерцбанк выбрал платформу Tessa для автоматизации процессов обработки документов по валютным операциям.

АО «Коммерцбанк (Евразия)» — российская кредитно-финансовая организация, специализирующаяся на обслуживании корпоративных клиентов. В компании реализуют подход непрерывного совершенствования ИТ-инфраструктуры путем использования сквозных цифровых технологий. Один важных этапов этого процесса — внедрение готового модуля для обработки документов по валютным операциям на платформе Tessa от российского разработчика «Синтеллект». Технические характеристики Tessa получили высокую оценку в рамках пред-проектных тестирований и позволят банку эффективно обрабатывать потоки документов, сводя к минимуму риски неисполнения требований регулирующих органов, а также обеспечат импортонезависимость от иностранного софта для достижения технологического суверенитета.

Новое решение призвано автоматизировать ведение всего перечня документов в рамках валютных контрактов и кредитных договоров, а также сделок по ним. Это процессы получения и обработки справок о подтверждающих документах, сведений об операциях, проверка платежей и ведение переписки с клиентом непосредственно из окна системы. В Tessa настроены рабочие места нескольких типов — customer service, лоро-ностро и бэк-офис.

Все операции в рамках рабочего места реализуются по принципу «единого окна», без необходимости переключаться между разными системами. При поступлении нового запроса система автоматически сформирует электронное досье клиента. Если ответственный сотрудник откажет в принятии документа, то выявленные нарушения по документу зафиксируются (список нарушений включен в справочник системы), а система автоматически подготовит и отправит клиенту форму отказа с указанием причин. Для обеспечения дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта предусмотрена интеграция решения с платформой Digital2Go.Corporate от разработчика BSS.

Проект выполняет компания «Синтеллект» — вендор платформы Tessa.

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