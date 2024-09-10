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«ОТП Банк» при поддержке GlowByte и Data Sapience внедрил систему управления метаданными

«ОТП Банк» совместно с GlowByte и Data Sapience завершил внедрение системы управления метаданными. Проект, запущенный в августе 2023 г., был успешно реализован ИТ-интегратором GlowByte в июне 2024 г. В качестве технологической основы использовалось российское программное обеспечение Data Governance Enterprise Metadata Management (DG.EMM) вендора Data Sapienсe.

Проект был направлен на улучшение процессов управления данными и их описание, централизацию знаний о данных в организации, полноценного поиска данных как на уровне систем, так и на уровне бизнес-понятий и терминов, консолидацию экспертизы по данным, а также на выявление зависимостей между данными и развитие безопасности данных. В результате внедрения продукта DG.EMM все новые задачи и изменения в аналитическом контуре обрабатываются через централизованную платформу. Такой подход обеспечивает актуальность данных и их удобное использование во всех бизнес-процессах.

Платформа DG.EMM сочетает в себе функционал каталога данных и бизнес-глоссария: ее преимуществом является гибкость в части поддерживаемых типов метаданных и их структуры, их жизненных циклов и интеграций, а также поддержка двух «картин мира» – текущей и целевой. Эти возможности позволяют строить решение как по «классическому» сценарию «снизу вверх» – от технических метаданных и описания потоков к бизнес-метаданным, так и «сверху вниз», когда изменения проектируются и описываются в системе управления метаданными и публикуются после их реализации в системах.

Эти особенности позволили подстроиться под процессы и ролевую модель «ОТП Банка» и без потерь перенести ранее накопленное описание данных, а также интегрироваться в управление изменениями и выполнить значительную часть работ силами банка.

Проект полностью базируется на отечественном программном обеспечении, что становится особенно важным в условиях растущего спроса на российские ИТ-решения.

Николай Шевцов, CDO «ОТП Банка», сказал: «Одним из ключевых направлений нашей стратегии управления данными является обеспечение их доступности и понятности для всех пользователей. Было принято решение о внедрении инструмента класса «Управление метаданными»: мы остановили выбор на платформе Data Governance EMM благодаря ее гибкости и возможностям интеграции в процессы управления изменениями. Совместно с командой подрядчика провели пилот, убедились в заявленных возможностях программного обеспечения и внедрили его в промышленную эксплуатацию. Теперь все новые требования к развитию нового хранилища данных и аналитического контура в целом проходят через платформу управления данными, формируя единую общебанковскую базу знаний о данных».

Кирилл Евдокимов, руководитель направления Data Governance GlowByte, сказал: «Data Sapience разработал систему с учетом накопленного практического опыта внедрения инструментов такого класса. Сделана ставка на максимальную гибкость продукта. Главная цель – это не просто дать заказчикам инструментарий для описания данных, а максимально встроиться в процессы управления изменениями, чтобы поддерживать всё в актуальном состоянии. Планируется дальнейшая автоматизация работы с использованием методов машинного обучения, чтобы сократить время на описание данных. Также планируется развитие функциональности контроля качества данных на единой платформе».

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