BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ

Компании BSS и Axiom JDK сообщили о реализации поддержки Java-стека Axiom JDK в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) BSS для финансовой сферы. Основная цель сотрудничества – обеспечение банков программными решениями на 100% российской сборки. Эта поддержка является необходимой частью проекта импортозамещения в банках в соответствии с указаниями Центрального Банка РФ. Продукты BSS и Axiom JDK входят в реестр отечественного ПО.

В рамках технологического партнёрства компания BSS обеспечила совместную устойчивую работу своих систем ДБО для банковской сферы на отечественном Java-стеке Axiom JDK. Поддержка реализована на основе флагманской платформы Digital2Go в онлайн-банках для юридических и физических лиц от компании BSS. Digital2Go предоставляет банкам готовый инструментарий создания цифровой среды, с использованием микросервисов, безопасный и соответствующий всем условиям регулятора.

Предложение Axiom JDK включает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java-приложений. Все технологии Axiom JDK поддерживают множество системных конфигураций, включая российские ОС, СУБД и оборудование. Для обеспечения безопасного и надежного функционирования банковские системы рекомендовано эксплуатировать на отечественном Java-стеке, а при необходимости соблюдения требований ЦБ РФ – на сертифицированной ФСТЭК версии. Для обеспечения импортонезависимости во исполнение Указа Президента РФ №166 от 30 марта 2022 г. миграция КИИ должна быть выполнена до 1 января 2025 г.

Axiom JDK — российская платформа Java SE, которая применяется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах (КИИ), в сложных ИТ-ландшафтах банковских систем, требовательных к высокой пропускной способности Java-приложений. Безопасный сервер приложений Liberсat реализует спецификации Java EE / Jakarta EE и замещает продукты Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss и WildFly. Как и Axiom JDK он сертифицирован ФСТЭК по 4УД для применения на объектах критической инфраструктуры, ГИС, систем персданных и АСУ ТП до 1 уровня защищенности.

Поддержка этих решений создает благоприятные условия для эффективной реализации проектов импортозамещения и исключения рисков неисполнения нормативных требований. Комплексное предложение BSS и Axiom JDK позволит банкам получить ряд преимуществ, таких как гарантированная поддержка продуктов, качественная интеграция, регулярные обновления безопасности и функциональности, оперативное исправление уязвимостей и другие выгоды.

«Мы рады расширению технологического партнерства с BSS. Поддержка отечественной платформы Java всеми ведущими поставщиками систем для банковского сектора важна для развития рынка и достижения технологической независимости. Ведь 90% финтех решений построены на Java. Благодаря нашим совместным усилиям все большее число банков смогут избежать рисков кибербезопасности, продолжить бесперебойное обслуживание и выполнить требования ЦБ РФ. И разработчики Java-приложений, и их пользователи могут быть уверены: инженеры Axiom JDK с экспертизой мирового уровня стоят на страже безопасности и функциональной надежности Java в России», – сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK

«Мы уверены, что у нашего партнёрства с Axiom JDK большие перспективы. Команда имеет свыше 25 лет опыта разработки Java и OpenJDK, а в числе клиентов – крупнейшие финтех системы со 100 млн конечных пользователей. Мы вместе уже сделали важные практические шаги - перевели нашу флагманскую платформу ДБО на отечественную Java-платформу. Эксплуатация полностью импортонезависимого технологического стека, все продукты которого включены в реестр российского ПО и совместимы, позволит банкам, нашим существующим и потенциальным клиентам, успешно адаптироваться к новым требованиям и обеспечить высокое качество и надёжность предоставляемых услуг», – сказал заместитель директора по продажам по работе с партнёрами компании BSS Павел Шелудченко.