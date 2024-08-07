CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Smart Engines внедрил российскую технологию распознавания банковских карт в приложение банка «Точка»

В мобильное приложении банка «Точка» внедрена технология распознавания банковских карт, разработанная специалистами российской ИИ-компании Smart Engines. Новая функциональность позволяет значительно повысить удобство и скорость ввода данных в интернет-банке для отправки денежных переводов и пополнения счета. Внедренное ПО включено в единый реестр российских программ. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Клиентам банка «Точка» станет проще и удобнее вводить данные банковских карт для проведения финансовых операций в интернет-банке. Сканер автоматически распознает в видеопотоке номер банковской карты и срок действия, которые потом вносятся в платежную форму. Вся процедура выполняется на телефоне и занимает менее секунды. Точность распознавания номера карты составляет 99,68%.

Сверхлегкая 4,6-битная нейросеть, созданная учеными Smart Engines, распознает данные карт всех платежных систем мира, включая «Мир», UnionPay, Visa, Mastercard. Технология обеспечивает распознавание эмбоссированных, гравированных и напечатанных реквизитов карты. Поиск карты в кадре и ее распознавание выполняются при любом ракурсе, а сам процесс аналогичен сканированию QR-кода - пользователю достаточно показать банковскую карту камере смартфона и потом подтвердить перевод.

Помимо распознавания банковских карт, технологии Smart Engines используются в приложениях банка «Точка» для сканирования QR-кодов при совершении платежей и денежных переводов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

«Совкомбанк Технологии» приглашают на ИТ-летник в Новосибирске

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В России выросла длительность и мощность DDoS-атак

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

На Сбербанк повесили гигантскую неустойку по контракту с «Гостехом». Он смог выкрутиться и скостил долг в четыре раза

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще