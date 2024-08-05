Сбербанк разработал ИИ-сервис для автоматической оценки исследований сердца

Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка совместно с Центром индустрии здоровья Сбербанка и Лабораторией рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Тюменского кардиологического научного центра — филиала Томского НИМЦ РАН предложили решение, которое позволяет по видеофайлам коронарографии автоматизировать расчет SYNTAX-балла — методики оценки тяжести поражения при ишемической болезни сердца. Сейчас система работает в информационно-справочном режиме, результат модели искусственного интеллекта (ИИ) не является медицинским заключением и не заменяет его. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Врачи и пациенты могут загрузить свое исследование на сайт Тюменского кардиологического научного центра. ИИ-модель в тестовом режиме рассчитает значение по шкале SYNTAX. Медицинским работникам сервис будет полезен как второе мнение по интерпретации результатов исследования, а пациенты смогут использовать результаты оценки при обращении к врачу за дополнительной консультацией.

Ежегодно в России и в мире многие сталкиваются с ишемической болезнью сердца. Процедура коронарографии — наиболее достоверный способ диагностики состояния коронарных сосудов сердца. Для выбора правильной тактики лечения таких заболеваний кардиологическим сообществом разработана шкала SYNTAX, предполагающая балльную оценку тяжести поражения. Раньше SYNTAX-оценки вычислялись исключительно экспертным способом. Однако из-за субъективности и рутины таких вычислений этот способ подвержен ошибкам. По оценкам исследователей из Сбербанка и тюменского кардиоцентра, новое ИИ-решение для автоматизированного расчета SYNTAX-балла поможет точнее оценивать результаты исследований и снизить количество ошибок. Окончательные выводы об эффективности ИИ-модели будут сделаны по итогам тестирования.

Научная работа о проведенном исследовании рецензируется на крупной международной конференции по компьютерному зрению WACV 2025.

Глеб Гусев, директор Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка: «С каждым годом возрастает запрос на интеллектуальные решения в ключевых сферах деятельности человека. Такие разработки невозможны без фундаментальных и прикладных исследований в области искусственного интеллекта. Сегодня мы начинаем тестировать инновационную ИИ-модель по оценке исследований коронарных сосудов — на текущий момент это единственное подобное автоматизированное решение в нашей стране. Крайне важно, что подобные сервисы на основе технологий «Сбера» тестируются в крупнейших медицинских центрах страны. Мы благодарны коллегам за такую готовность и открытость, потому что это наиболее оптимальный путь совершенствования и развития ИИ-технологий».

Марина Бессонова, директор Тюменского кардиологического научного центра — филиала Томского НИМЦ РАН, заслуженный врач России: «Мы рады, что межотраслевое сотрудничество наших ученых привело к созданию нового инновационного сервиса для анализа коронарографии. Решение позволит автоматически, быстро и точно определить состояние сосудистого русла сердца и поможет оценить оптимальность назначенного лечения. Сегодня искусственный интеллект не только улучшает точность диагностики, но и открывает новые горизонты в области медицины, значительно повышая качество лечения. Уверены, что пример нашего решения станет основой для будущих открытий!»