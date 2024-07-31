«Единый ЦУПИС» подключился к «Сбер ID»

Идентификация с помощью «Сбер ID» – простой сценарий, который позволяет получить статус полностью идентифицированного клиента менее чем за три минуты и пользоваться всеми возможностями «Кошелька ЦУПИС», среди которых повышенные остаток на балансе и сумма одной операции. Сервис доступен клиентам Сбербанка, которые прошли полную идентификацию при получении продуктов банка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«"Сбер ID" – максимально удобный и востребованный способ идентификации. Учитывая популярность продуктов Сбербанка, сервис "Сбер ID" будет интересен многим пользователям "Кошелька ЦУПИС», желающим получить статус полностью идентифицированного клиента и пользоваться всеми преимуществами "Кошелька", – отметил Артем Сычев, член правления, коммерческий директор «Единого ЦУПИС». – Стоит отметить и надежность канала банковской идентификации, который сильно снижает регистрацию дропов и мошенников, что исключает риск использования чужих персональных данных».

«На сегодня 84 млн наших клиентов уже воспользовались единым аккаунтом "Сбер ID" – безопасным инструментом для авторизации на 10 тыс. поверхностей в Рунете. Теперь клиенты "Сбера" могут быстро и удобно открыть для себя все возможности, доступные идентифицированным пользователям "Единого ЦУПИС"», – сказал директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин.

Чтобы пройти идентификацию с помощью «Сбер ID», клиенту необходимо в личном кабинете «Кошелька ЦУПИС» выбрать «Сбер ID» в разделе с полной идентификацией, авторизоваться по номеру телефона и коду. Затем необходимо дать согласие на передачу данных в «Единый ЦУПИС» и дождаться окончания проверки.