Команда ВТБ на Больших вызовах-2024 провела исследование по геоаналитике

ВТБ в пятый раз принял участие в проекте «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус». Data Science эксперты банка помогали команде школьников провести исследование на тему: «Гео-эмбеддинги: построение универсального представления локации». Для того, чтобы выявить наиболее оптимальные геозоны для открытия бизнеса.

В «Сириусе» состоялся девятый всероссийский конкурс научно-технологических проектов — «Большие вызовы». ВТБ принимает участие в проекте и помогает старшеклассникам создавать проекты в области машинного обучения и анализа данных. Впервые в этом году в конкурсе приняли участие не только школьники и студенты из России, но и из стран СНГ.

В последнее время наблюдается активный рост бизнес-решений, основанных на анализе местоположения — сайты недвижимости и различные рекомендательные сервисы. Создание подобных решений требует работы с большим количеством данных, которые сложно объединить классическими методами. В рамках исследования старшеклассники сравнили классические и графовые подходы в контексте задачи по прогнозированию выручки в разных геозонах для конкретных категорий бизнеса.

«Несмотря на большую важность и широкую распространенность, задачи геоаналитики в основном решаются с помощью классических методов машинного обучения и к тому же сводятся к задачам обучения с учителем, что имеет ряд недостатков. На самом деле, иногда существует не лучшая практика решать такие задачи вообще без использования машинного обучения. Во-первых, модели и представления данных, созданные для одной задачи, не всегда полезны для других. Во-вторых, для многих прикладных задач данных не так много, что делает обучение с учителем непрактичным. Хочется получить универсальное представление данных, для решения различных задач. Поэтому наши DS-специалисты вместе с участниками проекта на "Больших Вызовах" разрабатывали различные подходы для обучения геомоделей. Для нас это ценная возможность поделиться опытом с молодыми талантливыми людьми, заинтересованными в развитии data science, а также попробовать взглянуть на наши задачи под новым углом», — Алексей Пустынников, эксперт Управления моделирования партнерств и ИТ-процессов Департамента анализа данных и моделирования ВТБ, лидер проекта.

В течение трех недель школьники изучали теорию и применяли полученные знания на практике. Знакомились с различными методами машинного обучения, развивали навыки работы в команде, обучались проектному управлению, использовали новые open-source библиотеки. В конце программы все команды презентовали свои проекты и исследования перед жюри, а также перед другими участниками.

Старшеклассники планируют и дальше развивать свой проект, улучшать метрики в том числе для создания материалов в российские и международные научные издания.