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Авторизоваться в сервисе «Мой газ» теперь можно по «Сбер ID»

Клиенты банка теперь могут быстро создать учетную запись и входить в личный кабинет без пароля. Кнопка входа по «Сбер ID» расположена на главной странице сайта и в приложении. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Мой газ» — это официальный сервис приема платежей за услуги газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз». Сервисом пользуются более 8 млн граждан по всей стране.

Функционал личного кабинета сервиса «Мой газ» позволяет клиентам: просматривать информацию о лицевых счетах, оборудовании и документах, контролировать взаиморасчеты и платежи, скачивать квитанции за любой период, а также подключить автоплатежи за услуги, оформить заявку на услуги и многое другое.

«АО АБ «Россия» активно развивает функционал личного кабинета «Мой газ», а также увеличивает количество безопасных способов авторизации и идентификации абонентов – отметил старший вице-президент банка «Россия» Иван Лапушкин. – Интеграция сервиса «Сбер ID» в личный кабинет «Мой газ» позволит удобно и быстро авторизоваться клиентам «Сбера», что, без сомнения, сделает использование сервиса личного кабинета ещё привлекательнее для абонентов».

«Сбер ID» позволяет просто и удобно входить на разные ресурсы без использования логина и пароля, а также открывает доступ к возможностям экосистемы Сбербанка. Кроме того, с его помощью пользователь получает персональные рекомендации в сервисах экосистемы Сбербанка на основе своих действий. Для пользователя доступны разные способы входа: с помощью телефона и SMS или через приложение банка.

«Сбер ID это больше, чем беспарольная система входа. Это доступ к огромным возможностям и перспективам. Сегодня 84 млн клиентов регулярно пользуются «Сбер ID». Это удобно, быстро, просто и самое главное безопасно» — сказал директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка Иван Кузьмин.

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