Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей

Делобанк (банковская группа банка «Синара») и компания Carcraft интегрировали свои платежные модули для реализации безопасной сделки выплат по системе СПб и А2С на карты физических лиц. Программный интерфейс «Momentum Pay» от Carcraft и платежный шлюз Делобанка позволяет переводить деньги за продажу автомобилей с пробегом мгновенно. Об этом CNews сообщили представители Carcraft.

Carcraft – онлайн-платформа выездного выкупа автомобилей у частных лиц и финансирования автомобильного бизнеса на условиях постоплаты. Ранее срок выплат продавцу за выкупленный автомобиль мог занимать от одного до трех дней, а если выпадал на праздничные и выходные дни – пропорционально увеличивался. Благодаря Open API Делобанка проведение сделок стало быстрым, легким и безопасным, сократив сроки сделки до нескольких минут.

Решение от Делобанка интегрировано по Open API в собственную систему Carcraft «Momentum Pay», где проходит оформление сделки, включая проверку документов. Как только продажа автомобиля согласована с автосалоном, Carcraft формирует платежное поручение и проводит расчет. Деньги, которые предоставляет Банк, поступают на счет продавца в течение нескольких минут. По итогу проведения расчета, платежный шлюз Делобанка получает подтверждение перевода денежных средств от Банка-эмитента и транслирует данную информацию в систему «Momentum Pay», что позволяет персоналу автосалона оперативно завершить сделку по выкупу автомобиля.

«В расчетах с партнерами скорость играет ключевую роль. С платежными сервисами от Делобанка на продажу автомобиля с пробегом уйдут считанные минуты, что освобождает время для решения срочных бизнес-задач. Уверен, что партнерство Делобанка и Carcraft будет укрепляться и дальше. Мы уже планируем совместно развивать как платежные сервисы, так и удобные инструменты финансирования автобизнеса», — сказал Антон Семенников, директор по цифровому развитию Делобанка.

«Внедрив данный проект, мы ставили перед собой задачу реализовать безопасную сделку для всех участников рынка. Автобизнес должен гарантированно перевести деньги физическому лицу, преодолев все возможные ограничения, связанные с суммой перевода. Физическое лицо хочет быстро и безопасно получить денежные средства рядом с домом, работой или иной комфортной для себя локацией. Carcraft и Делобанк заинтересованы в увеличении размера транзакционного бизнеса, при этом, контролируя соблюдение 115-Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — сказал Борис Беленький, CVO и акционер компании Carcraft.