Servicepipе фиксирует всплеск интереса к решениям по защите от DDoS-атак со стороны финсектора

Компания Servicepipе, специализирующаяся на обнаружении и фильтрации автоматизированных кибератак на онлайн-ресурсы, выявила трехкратный рост спроса (в сравнении со средним показателем с начала 2024 г.) в июле на решения по защите от DDoS-атак (как сетевых, так и на уровне приложений) со стороны участников финансового рынка.

Проведенный специалистами Servicepipе опрос показал: главной причиной возросшего интереса стали масштабные ковровые атаки в июне 2024 г. на финансовый сектор, из-за которых наблюдалась недоступность сервисов у крупнейших игроков отрасли. Об этом говорили 65% опрошенных компаний, интересующихся решениями по защите от DDoS-атак, еще 20% пришли за защитой «под атакой» или сразу же после атаки, 15% сообщали о плановом усилении мер кибербезопасности.

Защитой от атак интересовались не только банки, но и инвестиционные компании, брокеры, микрокредитные организации.

Тренд на усиление атак на финансовый сектор, в том числе проводимых политически мотивированными хакерами по методу ковровых бомбардировок, Servicepipе фиксирует с начала 2024 г. В частности, только во II квартале 2024 г. мощность DDoS-атак на кредитные организации выросла на 25%. Если в I квартале 2024 г. злоумышленники предпочитали атаковать небольшие региональные банки, МФО или иные кредитные организации, то во II квартале 2024 г. вернулся интерес к атакам на лидеров рынка. При этом рост атак на МФО за квартал составил 10%, на брокеров на 8%, атаки на страховые компании и коллекторские агентства остались на уровне I квартала 2024 г.

«Ковровые атаки на финансовый сектор — это реальная угроза, которую сложно детектировать и которой сложно противостоять. Мы знаем об этих атаках не понаслышке. В 20 числах июня, во время мощных ковровых атак на финансовый сектор, один из наших клиентов также получил большой объем вредоносного трафика на все свои сети. Деградации или недоступности сервисов у него не наблюдалось, клиент не заметил атаки, поскольку заранее выстроил эффективную и эшелонированную архитектуру анализа и фильтрации трафика», — отметил директор по развитию Servicepipe Данила Чежин.