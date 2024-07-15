CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках Импортонезависимость
|

Компания «Перфоманс Лаб» представляет новую технологию тестирования производительности SAP

Компания «Перфоманс Лаб» объявляет о запуске собственной инновационной технологии тестирования производительности SAP. Новая технология позволяет имитировать работу пользователей, запускать сотни окон одновременно, собирать и анализировать статистику. Прототип уже успешно протестирован, а пилотирование осуществляется на крупнейшем российском банке. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Александр Макаров, технический директор «Перфоманс Лаб»: «Монополия Microfocus на продукты тестирования SAP решений давно нас беспокоила и теперь, при отсутствии возможности купить лицензии, стала реальной проблемой на российском рынке для тех, кто не может мгновенно отказаться от SAP. Поэтому в нашем R&D отделе была разработана технология тестирования производительности SAP. Причем мы умеем подавать нагрузку на разных протоколах (SAP GUI, WEB, RFC), что дает широкие возможности для поддержания производительности любых ландшафтов SAP систем».

Ключевые особенности новой технологии включают: имитация работы пользователей: Возможность запуска сотен окон для эмуляции пользовательских действий; сбор и анализ статистики: Автоматизированный сбор данных о производительности и их детальный анализ; многофункциональность: Поддержка различных протоколов (SAP GUI, WEB, RFC), что позволяет проводить нагрузочные тесты для любых конфигураций SAP систем.

Проект пилотируется в крупнейшем банке России, демонстрируя свою эффективность и надежность. К концу года компания планирует завершить пилотирование и официально представить технологию на рынке. «Перфоманс Лаб» уверенно заявляет, что аналогичные решения больше никто не предлагает на российском рынке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

«Яндекс Маркет» и Ozon объявили о выходе на рынок лизинга строительного и офисного оборудования

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Центробанк расширил список признаков мошеннических операций. Теперь их шесть вместо трех

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще