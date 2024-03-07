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МКБ перевел все банкоматы на российское ПО

МКБ («Московский кредитный банк») перевел все свои банкоматы на российское программное обеспечение (ПО) TellME.

Зарегистрированное в реестре Минцифры ПО TellME является мультивендорным решением, то есть поддерживает ATM-оборудование любого производителя. Об этом CNews сообщили представители МКБ.

Отечественная разработка позволяет обеспечить качественный прием карт любых платежных систем: МИР, Visa, Mastercard, UnionPay и других.

«В рамках реализации программы по импортозамещению программного обеспечения и обновления парка банкоматов, МКБ установил современные устройства с функцией кэш-ресайклинга, которые позволяют клиентам осуществлять самостоятельно практически все виды финансовых операций с использованием карт, включая бесконтактные. Полный переход всех банкоматов МКБ на российское ПО завершился в конце 2023 г. Это позволило обеспечить МКБ стабильность работы банкоматов, соответствие всем требованиям платежных систем, а главное — удобный интерфейс и технологичный сервис для клиентов, — сказал Сергей Путятинский, заместитель председателя правления МКБ.

Графический клиентский интерфейс и интеграция с банковскими системами осуществляются также на базе российского программного решения WebIUS.

Вся логика обработки действий клиента реализована локально на устройстве, что снижает нагрузку на сервер и ускоряет работу банкомата, а функциональность серверной платформы WebIUS позволяет обеспечивать сложные интеграционные решения.

Благодаря наличию автоматизированной системы управления контентом WebIUS позволяет выстроить непрерывный процесс доставки обновлений и быстрого вывода нового функционала на весь парк устройств. Открытая архитектура дает возможность создания аналитических надстроек для получения количественной и качественной обратной связи от сети банкоматов в широком спектре задач: бизнес-метрики, сервисные процессы, юзабилити.

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