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«Диасофт» поддержал возмещение по диспуту в СБП

Компания «Диасофт» продолжает развивать решение «Взаимодействие с СБП», которое помогает создать процессинговую экосистему для подключения к Системе быстрых платежей (СБП). Решение входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и включает три программных продукта: «Переводы СБП», «Координатор операций ОПКЦ СБП» и «Расчетный центр СБП». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Теперь клиентам «Диасофт» доступна новая функциональность продукта «Координатор операций ОПКЦ СБП» согласно операционным бюллетеням НСПК: #12.2023_2023.06.14 «О порядке проведения расчетов между Участниками СБП по результатам бизнес-процесса «Диспут СБП»; #14.2023_2023.06.29 «О введении в действие документа «Стандарт ОПКЦ СБП. Руководство по разрешению диспутов».

Новая функциональность «Операция возмещения по диспуту СБП» позволит банку возвратить клиенту денежные средства при положительном решении НСПК об урегулировании диспута по платежу через СБП.

Согласно операционному бюллетеню #14, до 31 января 2024 г. автоматизированная система НСПК по обработке спорных операций «Диспут+» будет осуществлять проверку готовности получателя бизнес-процесса. В случае его неготовности, «Диспут+» не позволит инициировать бизнес-процесс диспута СБП.

Оспаривание платежей через СБП возможно только для переводов за товары и услуги (C2B-операции), а также для быстрых платежей физическим лицам (C2C Push) и переводам самому себе (Me2Me Pull).

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