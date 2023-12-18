Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка

Сбербанк расширил возможности платформы для автоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентами SaluteBot и представил решение — SaluteBot Voice. Новая конфигурация продукта позволит бизнесу создавать голосовых роботов, подключать их к телефонии и автоматизировать процесс обработки входящих звонков от клиентов. Решение интегрировано с нейросетевой моделью GigaChat, которая дополнительно упрощает процесс разработки сценария и помогает поддержать нелинейный разговор с клиентами без привлечения оператора. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе SaluteBot Voice находится простой и удобный визуальный редактор, с помощью которого можно строить релевантные сценарии обработки входящих звонков для решения задач каждой отдельной компании. В SaluteBot Voice можно выбрать, каким именно голосом робот будет общаться с клиентами, для этого предусмотрен готовый каталог из мужских и женских голосов. Чтобы сделать общение еще более живым и привычным, можно активировать функцию перебивания клиентом реплик робота. Также в сценарии есть переадресация на оператора и, при необходимости, возможность загрузить аудиозаписи речи реальных людей.

Решение также использует современные речевые технологии платформы SaluteSpeech, которые позволяют отсекать фоновые звуки и показывает частоту ошибок в словах (WER) в пять раз ниже, чем средний бенчмарк по рынку. Благодаря этому робот уже на входе корректно транскрибирует запрос клиентов, чем гарантирует эффективность всего последующего общения и обеспечивает наиболее точную маршрутизацию и сокращение сроков на обработку входящих звонков.

Сервис помогает анализировать общение с клиентами и отслеживает, сколько входящих звонков поступало в заданный период, какую часть из них взял на себя голосовой робот без привлечения оператора, какие темы обращений были самыми популярными и многое другое. Кроме того, в SaluteBot Voice всегда можно найти аудиозапись или текстовую расшифровку того или иного разговора, а также контакты нужного клиента, чтобы с ним оперативно связаться.

Чтобы начать использовать SaluteBot Voice, необходимо приобрести один из тарифов для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также каждый месяц все желающие могут воспользоваться тестовым периодом, который включает в себя обработку 20 минут входящих звонков, чтобы протестировать возможности продукта до его внедрения в свои бизнес-процессы.

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