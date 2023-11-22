Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0

Сбербанк создал новую версию генеративной модели для творчества — Kandinsky 3.0. Новая версия в сравнении с предыдущими лучше понимает текстовый запрос пользователя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Нейросеть теперь умеет создавать еще более фотореалистичные изображения, генерировать полноценные художественные картины и арты со скетчами. Модель работает с запросами из широкого списка тем и способна реализовать любой полет фантазии.

Kandinsky 3.0 лучше предыдущих версий знает элементы отечественного культурного кода. Так, значительно улучшилось качество генерации российских и советских известных личностей и персонажей, архитектурных достопримечательностей, объектов культуры и элементов народного искусства России, например гжельской росписи. Кроме того, у новой модели усовершенствована функция редактирования изображений и возможность их дорисовки в режиме бесконечного полотна (inpainting и outpainting).

Kandinsky 3.0 создает изображения с высоким разрешением — 1024х1024 пикселей, — при этом может синтезировать картинки с выбранным соотношением сторон. Для обучения нейросети разработчики использовали обновленный датасет в размере 1,5 млрд пар «текст — изображение», содержащий данные, которые прошли многоэтапные процедуры фильтрации, что в итоге привело к заметному повышению качества генераций.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Технологии искусственного интеллекта могут наделить человека супервозможностями. Kandinsky — один из инструментов, предоставляющих такие возможности. Это удобная, функциональная и бесплатная нейросеть «Сбера» для творчества. Мы постоянно работаем над ее усовершенствованием. Новая версия модели еще лучше понимает запросы от пользователей, научилась разбираться в тонкостях русской культуры и народного творчества. Пробуйте, творите, создавайте уникальные художественные произведения, которые могут стать подарком или украсят вашу коллекцию».

Пользователи нейросети Kandinsky 3.0 также могут создавать видеоролики по текстовому описанию в режиме анимации. По одному запросу генерируется видео длиной в четыре секунды c выбранным эффектом анимации, с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640x640 пикселей. Синтез одной секунды видео в среднем занимает около 20 секунд. Для расширения возможностей базовой модели были реализованы разные виды анимации изображений, что позволило перемещать объекты, приближать и отдалять их, оживлять статику всеми возможными способами. В основе режимов анимации лежит функция перерисовки изображения по текстовому описанию (image2image).

Kandinsky 3.0 понимает запросы более чем на 100 языках, а пользователи могут создавать изображения в неограниченном количестве стилей. Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях «Сбербанк онлайн» и «Салют», а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимационные видеоролики можно в Telegram-боте — для этого нужно оставить заявку на доступ.

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