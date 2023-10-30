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Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее

Сбербанк и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведет вас в приложение «Сбербанк онлайн». Останется только подтвердить в нем оплату. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

При необходимости можно изменить счет списания средств, если не подойдет тот, что установлен по умолчанию. Вручную вносить данные карты не нужно. Провести платеж помогает «Юкassa» — сервис финтех-компании «ЮМoney».

Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Сезон налоговых платежей уже стартовал. Мы подготовились и сделали процесс оплаты максимально простым и удобным. Все автоматизировано, поэтому теперь невозможно ошибиться при вводе цифр и реквизитов карты. Для пополнения вашего единого налогового счета необходимо совершить всего два действия: нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика и подтвердить платеж в банковском приложении».

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SberPay — способ оплаты товаров и услуг офлайн и в интернете.

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