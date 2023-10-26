Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза

Совокупный объем оплат онлайн-игр, игровых платформ и магазинов в «Почта банк онлайн» с начала 2023 г. вырос в 1,5 раза. Средняя сумма такого платежа увеличилась на 25% и составляет сегодня 335 руб. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Активнее всего возможностью оплачивать онлайн-игры в мобильном приложении «Почта банка» пользуются клиенты из Ростова-на-дону, Саратова, Москвы, Твери и Ставрополя. В то же время самый большой средний чек платежа – у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Кирова, Твери и Казани.

В мобильном приложении «Почта банка» можно в два клика и без комиссии оплатить игры в социальных сетях, геймерских онлайн-магазинах и на игровых цифровых порталах. Для этого необходимо перейти на вкладку «Платежи», далее раскрыть список всех доступных опций в разделе «Платежи» и выбрать категорию «Игры».

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«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн», включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.