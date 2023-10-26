CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Оплата онлайн-игр в мобильном приложении «Почта банка» выросла в 1,5 раза

Совокупный объем оплат онлайн-игр, игровых платформ и магазинов в «Почта банк онлайн» с начала 2023 г. вырос в 1,5 раза. Средняя сумма такого платежа увеличилась на 25% и составляет сегодня 335 руб. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Активнее всего возможностью оплачивать онлайн-игры в мобильном приложении «Почта банка» пользуются клиенты из Ростова-на-дону, Саратова, Москвы, Твери и Ставрополя. В то же время самый большой средний чек платежа – у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Кирова, Твери и Казани.

В мобильном приложении «Почта банка» можно в два клика и без комиссии оплатить игры в социальных сетях, геймерских онлайн-магазинах и на игровых цифровых порталах. Для этого необходимо перейти на вкладку «Платежи», далее раскрыть список всех доступных опций в разделе «Платежи» и выбрать категорию «Игры».

***

«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн», включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

«МТС банк» «протек». Доказана утечка данных 1 млн россиян, в которой банк винил других. Наказание – анекдотически маленький штраф

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще