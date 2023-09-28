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«Точка» запустила платежные стикеры для предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» расширил ассортимент платежных инструментов, доступных для клиентов. Теперь предприниматели могут оплачивать покупки смартфоном, как это было возможно с Apple Pay или Google Pay.

Платежный стикер представляет собой наклейку со встроенным в нее NFC-чипом. Беспроводная технология NFC позволяет совместимым устройствам на небольшом расстоянии обмениваться данными и получать информацию в одно касание в режиме чтения или записи.

«Стикер — это третий инструмент в линейке платежных аксессуаров «Точки». Клиенты банка могут также пользоваться привычными пластиковыми картами и платежным кольцом с опцией бесконтактной оплаты. Платежные стикеры подходят как для владельцев смартфонов на платформе iOS, так и на Android, так как работа Apple Pay и Google Pay в России ограничена. Стикер же позволяет оплачивать покупки в магазинах и ресторанах, просто приложив телефон к терминалу», — сказал лидер направления «Карты» в «Точке» Денис Прокопович.

Платежные стикеры «Точки» доступны в трех дизайнах в фирменном стиле компании.

В отличие от карт, на стикерах нет реквизитов – номера платежного инструмента, срока действия и CVV-кода. Эта информация находится в мобильном приложении банка.

Платежные стикеры работают на собственной банковской лицензии «Точки».

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