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Технологии Smart Engines распознают номер телефона в мобильном приложении «Райффайзен банка»

Технология распознавания телефонных номеров на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения российского разработчика Smart Engines внедрена в мобильный банк «Райффайзен онлайн». Теперь клиенты смогут отправлять денежные переводы по номеру телефона, не набирая цифры вручную, а сканируя их камерой смартфона. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Распознавание телефонного номера, будь он написан от руки или напечатан, выполняется автоматически в режиме реального времени и непосредственно на смартфоне клиента. Функция мгновенно работает даже на бюджетных устройствах. Система всего за 0,2 секунды находит текст, обнаруживает область с цифрами и извлекает из нее данные. Решение Smart Engines распознает мобильные номера телефонов всех операторов, в том числе и те, которые записаны не с кода страны +7 или с цифры 8, а непосредственно с кода оператора (9ХХ).

Новая функциональность значительно повысил удобство и скорость ввода данных в приложении для расчетов через Систему быстрых платежей (СБП). Она является частью универсального решения Smart Engines по вводу платежных данных в мобильных и веб приложениях, дополняя возможности сканирования QR-кодов и распознавания данных банковских карт.

«Мы очень гордимся тем, что наше ИИ-решение для распознавания телефонных номеров пользуется таким высоким спросом. Ранее его уже интегрировали в свои мобильные приложения Альфа-банк и МКБ. Теперь функционал станет доступен и клиентам «Райффайзен банка», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров. – Детектор номера телефона устойчив к перепадам освещения, избытку и недостатку света, ракурсам съемки и перекосам. Он способен распознавать номер на любой поверхности, в том числе на картоне, как, например, часто бывает на городских рынках, на листе бумаги, салфетке, экране монитора. Это значит, что клиенты «Райффайзен банка» получили возможность совершать платежи по номеру телефона в любых торговых точках, в том числе на солнечных пляжах или в ночных клубах».

Сканер номера телефона и другие технологии распознавания Smart Engines полностью разработаны в России. Программные продукты компании отвечают требованиям информационной безопасности. В процессе распознавания данные и изображения не передаются на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам для ручного ввода. ПО внесено в реестр российских программ.

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