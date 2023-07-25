«Точка» поможет предпринимателям создать собственный интернет-магазин за 40 секунд

Предприниматели смогут создать онлайн-магазин для продажи своих товаров в сервисе «Точка реклама». Генерация онлайн-площадки займет 40 секунд, когда на создание сайта на других платформах уходит порядка двух-четырех недель.

Для создания интернет-магазина через сервис предпринимателю нужно заполнить небольшую анкету о том, каким он видит свой будущий сайт. Далее нужно загрузить список товаров, добавить возможности оплаты и доставки. На основе этих данных и создается готовый к продажам интернет-магазин с оптимальными SEO-настройками.

«Все конструкторы для создания интернет-магазина построены по одному принципу: человек выбирает шаблон, удаляет из него лишнее и добавляет нужное. В таком случае на это уходит много времени и сил, а сделать такой интернет-магазин, какой он изначально задумал — не всегда получается из-за ограничений конкретного решения. В нашем сервисе предприниматель в первую очередь добавляет товары, выбирает преимущества своего бизнеса и указывает контакты. На финальном этапе он может выбрать оформление сайта, но это необязательно, так как самая первая версия, которую сервис автоматически сгенерирует, уже выглядит отлично и в ней нет ничего лишнего», — сказала директор «Точка реклама» Татьяна Костенкова.

В сгенерированном интернет-магазине можно принимать оплату онлайн, добавить варианты оплаты и доставку СДЭК по всей России. Если список товаров неструктурирован, нет договора эквайринга или договора со СДЭК — сервис поможет предпринимателю решить этот вопрос.

Интернет-магазин автоматически адаптируется как под малое, так и под большое количество товаров, создавая структуру категорий. Сервис предоставляет созданному сайту бесплатный домен, но предприниматель по желанию может использовать любой другой. В рамках подписки можно создать до пяти интернет-магазинов для разных категорий товаров или аудиторий. Каждый из них получит преднастроенную техническую SEO-оптимизацию и за короткий срок выйдет в результаты поисковых систем.

Сервис создает интернет-магазин под структурированный перечень товаров. Сейчас пользователям доступна загрузка в формате YML-фида (формат «Яндекс маркета»). В ближайшее время появится возможность загружать список товаров в формате таблицы Exсel или Google Sheets, а также автоматически выгружать товары напрямую из своего кабинета в Ozon или Wildberries.